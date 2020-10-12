В Великобритании проверят, защитит ли противотуберкулёзная вакцина от COVID-19

В Великобритании проверят, насколько противотуберкулезная вакцина БЦЖ эффективна в борьбе с COVID-19. В исследовании будет участвовать..

В Великобритании проверят, насколько противотуберкулезная вакцина БЦЖ эффективна в борьбе с COVID-19. В исследовании будет участвовать тысяча добровольцев. Известно, что эта прививка вызывает сильный ответ иммунной системы, поэтому она защищает не только от туберкулёза, но и от некоторых вирусов, в том числе – от коронавирусов. [Джон Кэмпбелл, сотрудник Эксетерского университета]:«Если испытание окажется успешным, то это будет значимо для всего мира. Хотя БЦЖ может быть и не будет направлена непосредственно на новый коронавирус, но она позволит нам выиграть несколько лет для создания вакцины от COVID».

Препарат протестируют на медиках-добровольцах, которые работают в домах престарелых и больницах Эксетера на юго-западе Англии.

[Сэм Хилл, врач]:«Существует довольно убедительная теория, которая объясняет, почему вакцина БЦЖ может снизить вероятность заболевания COVID-19. Для меня это возможность немного защититься. А это значит, что во время работы у меня будет меньше шансов заболеть».

Тестирование пройдёт в рамках международного исследования, в котором уже участвуют Австралия, Бразилия, Испания и Нидерланды. Испытания проходят и в Южной Африке. Предварительные результаты планируют объявить летом будущего года.

Между тем австралийские учёные выяснили, что новый коронавирус на стеклянных и стальных поверхностях, а также на бумажных банкнотах может выживать до 28 дней при температуре 20 градусов. В таких же условиях вирус гриппа «А» выживает только 17 дней.

Эксперимент также проводился при температуре 30 и 40 градусов.

[Шейн Риделл, исследователь]:«Мы проводили испытания в таких условиях, чтобы не попадал солнечный свет. Мы знаем из исследований американских учёных, что под ультрафиолетовыми лучами коронавирус погибает. Поэтому мы хотели защитить его от света, чтобы получить результат, зависящий только от температуры и влажности».

Исследователи говорят, что в обычной среде коронавирус будет погибать быстрее, чем в лаборатории. И даже когда он какое-то время остаётся на поверхности, это не значит, что человек обязательно заболеет. Тем не менее, учёные советуют чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством.

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