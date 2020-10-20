ЮНИСЕФ возглавит закупку и доставку вакцин от COVID в рамках инициативы COVAX

К международной инициативе COVAX присоединились 184 страны. Её координирует Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации. Цель..

К международной инициативе COVAX присоединились 184 страны. Её координирует Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации. Цель проекта – обеспечить вакцинами от COVID-19 как развитые, так и бедные страны.

Богатые страны будут оплачивать приобретение препаратов, а страны с низким уровнем дохода будут покупать их по низкой цене либо получать бесплатно. Эта льгота для них действует до конца следующего года.

Закупку и поставку возглавит ЮНИСЕФ.

[Генриетта Фор, глава ЮНИСЕФ]:

«К 2021 году нам необходимо обеспечить поставки более двух миллиардов доз. Для этого потребуются все силы и опыт ЮНИСЕФ в области закупок и доставки, а также наши давние партнёрские отношения с производителями вакцин».

ЮНИСЕФ также планирует заранее закупить полмиллиарда шприцев для вакцинации и пять миллионов контейнеров для их утилизации. Партнёрами Детского фонда ООН по закупке и доставке вакцин будут ВОЗ и ГАВИ.

В альянс COVAX входят страны Евросоюза, Китай, а также страны со средним уровнем дохода, такие как Аргентина, Иран, Ирак, ЮАР и Мексика. Россия к этой инициативе пока не присоединилась.

США отказались финансировать COVAX, поскольку, как заявил представитель Белого дома, эта инициатива связана с коррумпированной Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. Вместо этого Соединённые Штаты сами заключают договора с фармацевтическими компаниями.

В мире ведётся разработка более 200 потенциальных вакцин. Четыре десятка уже испытывают на людях. Некоторые препараты проходят третью фазу клинических исследований.

Официально зарегистрированы пока только две вакцины в России.

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