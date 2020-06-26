Россияне голосуют по поправкам к Конституции в условиях пандемии

Россияне начали голосовать по поправкам к Конституции. Референдум назначен на 1 июля, но гражданам разрешили выразить..

Россияне начали голосовать по поправкам к Конституции. Референдум назначен на 1 июля, но гражданам разрешили выразить своё мнение досрочно. На избирательных участках соблюдают меры безопасности, поскольку в стране продолжает распространяться коронавирус.

Люди могут также проголосовать дистанционно либо на дому.

[Елена Тюленева, член избирательной комиссии]:

«В связи с пандемией предоставляется такой набор для наших людей, которые не могут прийти на участок. Это тоже индивидуальные средства защиты – маска, перчатки, индивидуальная ручка, памятка, как проголосовать, такая брошюра по поправкам к Конституции».

Между тем российская оппозиция называет плебисцит конституционным переворотом, поскольку голосовать нужно сразу за весь пакет поправок, а в него входит законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

В случае одобрения поправок нынешний президент теоретически сможет остаться у власти ещё на два срока подряд – до 2036 года.

Путин предложил внести поправки в Конституции 15 января этого года. Если они будут приняты, то Россия сможет не выполнять решения международных судов. Законопроект также предусматривает расширение полномочий президента. При этом глава страны и высокопоставленные чиновники не должны будут иметь иностранного гражданства. Кроме того, будет запрещено уголовное преследование президента после его отставки.

Конституция России была принята в 1993 году и состоит из девяти глав, три из которых неизменяемы.

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