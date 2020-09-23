Как пандемия отразилась на том, во что играют дети
Как пандемия отразилась на играх детей? Ответ на этот вопрос пытаются найти на выставке игрушек, которая..
Дата загрузки: 2020-09-23
Эксперты говорят, что сегодня на фоне карантина родители пытаются найти детям интересные занятия, чтобы отвлечь их от телевизоров и других электронных гаджетов.
[Джин Сильвер, главный редактор веб-сайта об игрушках]:
«Спрос на игрушки, на самом деле, вырос. И причина в том, что ваши дети постоянно сидят дома. Некоторые игрушки продаются лучше остальных. Это, очевидно, игры и активные занятия. Особенно популярны инженерно-математические игрушки».
Как показывают исследования, теперь родители стараются придумать игры, в которых участвовала бы вся семья. Также как никогда популярны куклы и пупсы. Это подтверждает 7-летняя голливудская звезда Лекси Рейб, которая уже успела сняться в «Мстителях» и «Годзилле».
[Лекси Рейб, актриса]:
«У неё растут волосы, и она тоже растёт вместе со мной. Раньше на ней было одеяльце. Но потом её ножки выдвинулись, и она сказала: «Оно мне больше не нравится». Это было так мило».
Мама Лекси говорит, что во время пандемии детям нужны игрушки, которые развивают фантазию.
[Джессика Рейб, покупательница]:
«Она по-прежнему любит куклы. Животные и куклы теперь для неё важнее, поскольку это позволяет ей пофантазировать».
Также хорошо продаются игрушки, которые содержат внутри какие-то сюрпризы для детей.
[Джин Сильвер, главный редактор веб-сайта об игрушках]:
«В индустрии игрушек произошло то, что сама упаковка и процесс распаковки игрушек стали большой частью игр детей».
В то же время в последние месяцы не выходило никаких новых фильмов, поэтому стало меньше игрушек разных кинематографических франшиз.
[Джин Сильвер, главный редактор веб-сайта об игрушках]:
«В этом году не вышли «Мстители». Такжи должны были выйти фильмы про миньонов и охотников за привидениями. Но их перенесли на следующий год. А без фильмов нет и игрушек».
Продажи товаров известных брендов идут хорошо. А вот новым стало труднее выйти на рынок. Впрочем, как всегда, окончательное решение будет за главными маленькими судьями. И свой вердикт они вынесут уже совсем скоро, когда наступят рождественские праздники.
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