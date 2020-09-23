Как пандемия отразилась на том, во что играют дети

Как пандемия отразилась на играх детей? Ответ на этот вопрос пытаются найти на выставке игрушек, которая..

Как пандемия отразилась на играх детей? Ответ на этот вопрос пытаются найти на выставке игрушек, которая проходит в Нью-Йорке, ведь приближается рождественский сезон.

Эксперты говорят, что сегодня на фоне карантина родители пытаются найти детям интересные занятия, чтобы отвлечь их от телевизоров и других электронных гаджетов.

[Джин Сильвер, главный редактор веб-сайта об игрушках]:

«Спрос на игрушки, на самом деле, вырос. И причина в том, что ваши дети постоянно сидят дома. Некоторые игрушки продаются лучше остальных. Это, очевидно, игры и активные занятия. Особенно популярны инженерно-математические игрушки».

Как показывают исследования, теперь родители стараются придумать игры, в которых участвовала бы вся семья. Также как никогда популярны куклы и пупсы. Это подтверждает 7-летняя голливудская звезда Лекси Рейб, которая уже успела сняться в «Мстителях» и «Годзилле».

[Лекси Рейб, актриса]:

«У неё растут волосы, и она тоже растёт вместе со мной. Раньше на ней было одеяльце. Но потом её ножки выдвинулись, и она сказала: «Оно мне больше не нравится». Это было так мило».

Мама Лекси говорит, что во время пандемии детям нужны игрушки, которые развивают фантазию.

[Джессика Рейб, покупательница]:

«Она по-прежнему любит куклы. Животные и куклы теперь для неё важнее, поскольку это позволяет ей пофантазировать».

Также хорошо продаются игрушки, которые содержат внутри какие-то сюрпризы для детей.

[Джин Сильвер, главный редактор веб-сайта об игрушках]:

«В индустрии игрушек произошло то, что сама упаковка и процесс распаковки игрушек стали большой частью игр детей».

В то же время в последние месяцы не выходило никаких новых фильмов, поэтому стало меньше игрушек разных кинематографических франшиз.

[Джин Сильвер, главный редактор веб-сайта об игрушках]:

«В этом году не вышли «Мстители». Такжи должны были выйти фильмы про миньонов и охотников за привидениями. Но их перенесли на следующий год. А без фильмов нет и игрушек».

Продажи товаров известных брендов идут хорошо. А вот новым стало труднее выйти на рынок. Впрочем, как всегда, окончательное решение будет за главными маленькими судьями. И свой вердикт они вынесут уже совсем скоро, когда наступят рождественские праздники.

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