Первые президентские дебаты: Трамп и Байден спорили о политике, пандемии и экономике

Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден померились силами в словесном поединке в ходе первых теледебатов в преддверии выборов в ноябре. Они выразили разные точки зрения на ряд вопросов: от пандемии COVID-19 и протестов до безработицы, Верховного суда и голосования по почте.

Оба кандидата ожесточённо критиковали друг друга. Так, Трамп говорил о связях Байдена с леворадикалами в его Демократической партии и называл его карьеристом.

Соперники часто перебивали друг друга, и модератору Крису Уоллесу с трудом удавалось их сдерживать.

В какой-то момент Байден сказал Трампу: «Послушайте, может вы заткнётесь?» Он также назвал его слова «непрезидентскими».

После того, как Байден заявил, что Трамп должен «поумнеть» после пандемии COVID-19, Трамп парировал, что бывший вице-президент выпустился из вуза с худшими оценками на курсе.

Байден критиковал Трампа за медленную реакцию на пандемию. Однако президент сказал, что справился со своей работой прекрасно.

Президент также отметил, что города, где недавно вспыхнули протесты, такие как Миннеаполис, уже взяты под контроль. Однако не все. Там, где демократы не позволили федеральной полиции навести порядок, продолжается хаос. По словам президента, этими городами управляют леворадикалы.

Кандидаты также спорили по поводу голосования по почте. Так, Байден призвал всех американцев использовать любые методы для волеизъявления. В то же время Дональд Трамп ещё раз сказал, что отправка бюллетеней почтой может привести к масштабным фальсификациям.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Их продают, их сбрасывают в реки. Это ужасная вещь для нашей страны. И это не закончится хорошо. Это определённо не закончится хорошо. <> Вы отправляете 80 миллионов бюллетеней, но эти люди не знают, как с ними обращаться. Это первое. А второе – это то, что они обманывают». [Джо Байден, кандидат в президенты США]:

«Ещё никто не подтвердил, что голосование по почте связано с фальсификациями, что это нечестный метод».

Выборы в США намечены на 3 ноября.

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