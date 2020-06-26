Вдали от вирусов и цивилизации: боснийская горная деревня избежала пандемии
Боснийская деревня Лукомир пристроилась на горе Белашница на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Вдали..
Дата загрузки: 2020-06-26
[Вейсил Цомор, житель Лукомира]:
«Здесь нет коронавируса. Мы ходим спокойно, без масок и перчаток. Я шучу над (городскими жителями), спрашивая, почему они ходят в перчатках, когда нет зимы».
В Лукомире остались почти одни старики. Большую часть года они живут здесь – пасут стада и возделывают землю. На зиму уезжают к детям в близлежащий город Сараево, но как только сойдёт снег – возвращаются в «Гавань мира». Так переводится название горной деревни.
В этом году лукомирцы успели уехать из города до карантина.
[Раха Элезович, жительница Лукомира]:
«Это прекрасное место, я люблю его. Мне нравится наша традиционная одежда, деревенский пейзаж и всё вокруг. Коронавирус не дошёл до нас. Он распространился во всём мире, даже в Америке, но не в Лукомире».
Последние лет десять сюда часто приезжают любители активного отдыха на природе. Но в этом году из-за карантина туристов нет. Впрочем, жители деревни не расстраиваются, а наслаждаются спокойной и размеренной жизнью.
[Вейсил Цомор, житель Лукомира]:
«Я знаю о происходящем (в мире). С одной стороны, мне жаль, что люди теряют работу. Всё закрыто, поэтому работы нет. С другой стороны, я рад, что миру напомнили: есть нечто более могущественное, чем любая страна».
Лукомирцы по-прежнему, как и в Средневековье, живут в каменных домах, шьют и вяжут свою одежду и любят ходить в национальных костюмах. Они чтят старинные традиции и считают это важным для любого города или деревни.
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