Вдали от вирусов и цивилизации: боснийская горная деревня избежала пандемии

Боснийская деревня Лукомир пристроилась на горе Белашница на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Вдали..

[Вейсил Цомор, житель Лукомира]:

«Здесь нет коронавируса. Мы ходим спокойно, без масок и перчаток. Я шучу над (городскими жителями), спрашивая, почему они ходят в перчатках, когда нет зимы».

Боснийская деревня Лукомир пристроилась на горе Белашница на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Вдали от цивилизации она сохранила свой облик таким, каким он был сотни лет назад. А местные жители, благодаря своей уединённости, смогли избежать пандемии.

В Лукомире остались почти одни старики. Большую часть года они живут здесь – пасут стада и возделывают землю. На зиму уезжают к детям в близлежащий город Сараево, но как только сойдёт снег – возвращаются в «Гавань мира». Так переводится название горной деревни.

В этом году лукомирцы успели уехать из города до карантина.

[Раха Элезович, жительница Лукомира]:

«Это прекрасное место, я люблю его. Мне нравится наша традиционная одежда, деревенский пейзаж и всё вокруг. Коронавирус не дошёл до нас. Он распространился во всём мире, даже в Америке, но не в Лукомире».

Последние лет десять сюда часто приезжают любители активного отдыха на природе. Но в этом году из-за карантина туристов нет. Впрочем, жители деревни не расстраиваются, а наслаждаются спокойной и размеренной жизнью.

[Вейсил Цомор, житель Лукомира]:

«Я знаю о происходящем (в мире). С одной стороны, мне жаль, что люди теряют работу. Всё закрыто, поэтому работы нет. С другой стороны, я рад, что миру напомнили: есть нечто более могущественное, чем любая страна».

Лукомирцы по-прежнему, как и в Средневековье, живут в каменных домах, шьют и вяжут свою одежду и любят ходить в национальных костюмах. Они чтят старинные традиции и считают это важным для любого города или деревни.

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