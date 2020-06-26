Благотворительность на протезах: 5-летний британец собрал 1,2 млн долларов
Один миллион 200 тысяч долларов для лондонской больницы. Такую сумму удалось собрать этому мальчику. 5-летний британец..
Дата загрузки: 2020-06-26
«Я решил это сделать, потому что это очень здорово, я решил больше ходить».
Приёмные родители Тони вдохновились, узнав о достижении 100-летнего ветерана военно-морских сил Великобритании, сэра Тома Мура. Дедушка собрал более 40 миллионов долларов для британских врачей, пройдя вдоль своего дома 100 отрезков на ходунках.[Паула Хаджел, приёмная мама Тома]:
«Мы не ожидали, что Тони так быстро улучшит свою ходьбу. Теперь он так уверенно ходит. Это невероятно, прошло всего три с половиной недели. Раньше он едва мог сделать несколько шагов».
Тони собирает деньги для больницы, в которой ему спасли жизнь. Мальчика госпитализировали в неё в четырёхмесячном возрасте. У него были переломы рук и ног, большая рана на лице, наблюдался отказ внутренних органов. Врачи также обнаружили у него сепсис. Такие увечья нанесли ему его родные родители. Никто не ожидал, что мальчик выживет. Однако ему это удалось.[Паула Хаджел, приёмная мама Тома]:
«В больнице сказали, что он вряд ли сможет сидеть, ходить, ползать или разговаривать. Они не могли точно определить, каково его состояние, поскольку из-за травм у него было образование в мозгу и на сердце».
Тони получил протезы в феврале. Ходить же на них стал в начале июня. Теперь проходит по сотни метров каждый день.
Врач, который ведёт Тони, говорит, что мальчик поставил перед собой очень сложную цель и выполнил её.[Михаил Коккинакис, врач]:
«Изначально он проходил треть километра каждый день в течение месяца. В прошлый раз, когда я видел его в твиттере, он прошёл уже 800 метров. Это просто потрясающе».
Собранные деньги направляются в фонд, который помогает детям с тяжёлыми травмами.
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