Благотворительность на протезах: 5-летний британец собрал 1,2 млн долларов

Один миллион 200 тысяч долларов для лондонской больницы. Такую сумму удалось собрать этому мальчику. 5-летний британец..

Один миллион 200 тысяч долларов для лондонской больницы. Такую сумму удалось собрать этому мальчику. 5-летний британец Тони Хаджелл научился ходить с протезами всего несколько недель назад и уже прошёл 10 километров. [Тони Хаджелл, 5-летний житель Великобритании]:«Я решил это сделать, потому что это очень здорово, я решил больше ходить».

Приёмные родители Тони вдохновились, узнав о достижении 100-летнего ветерана военно-морских сил Великобритании, сэра Тома Мура. Дедушка собрал более 40 миллионов долларов для британских врачей, пройдя вдоль своего дома 100 отрезков на ходунках.

[Паула Хаджел, приёмная мама Тома]:«Мы не ожидали, что Тони так быстро улучшит свою ходьбу. Теперь он так уверенно ходит. Это невероятно, прошло всего три с половиной недели. Раньше он едва мог сделать несколько шагов».

Тони собирает деньги для больницы, в которой ему спасли жизнь. Мальчика госпитализировали в неё в четырёхмесячном возрасте. У него были переломы рук и ног, большая рана на лице, наблюдался отказ внутренних органов. Врачи также обнаружили у него сепсис. Такие увечья нанесли ему его родные родители. Никто не ожидал, что мальчик выживет. Однако ему это удалось.

[Паула Хаджел, приёмная мама Тома]:«В больнице сказали, что он вряд ли сможет сидеть, ходить, ползать или разговаривать. Они не могли точно определить, каково его состояние, поскольку из-за травм у него было образование в мозгу и на сердце».

Тони получил протезы в феврале. Ходить же на них стал в начале июня. Теперь проходит по сотни метров каждый день.

Врач, который ведёт Тони, говорит, что мальчик поставил перед собой очень сложную цель и выполнил её.

[Михаил Коккинакис, врач]:«Изначально он проходил треть километра каждый день в течение месяца. В прошлый раз, когда я видел его в твиттере, он прошёл уже 800 метров. Это просто потрясающе».

Собранные деньги направляются в фонд, который помогает детям с тяжёлыми травмами.

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