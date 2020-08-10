Пандемия пошла на пользу курорту в Боснии
Солнце, море и песок боснийского побережья. Неум – единственный курорт Боснии и Герцеговины у Адриатического моря...
Дата загрузки: 2020-08-11
Сюда приезжает рекордное число туристов, поскольку из-за карантинных ограничений у них осталось мало альтернатив. Так, границы соседней Хорватии пока закрыты.
В Неуме до конца августа забронированы все 30 тысяч доступных гостиничных мест. При этом 85% приезжающих – боснийцы.
[Давор Кресич, маркетолог в Hotel Sunce Neum]:
«Хорватия сделала отличный шаг – закрыла границы для жителей Боснии и некоторых других стран. И после этого Неум стал главным местом отдыха для боснийцев и других туристов».
Впрочем, здесь тоже есть угроза распространения коронавируса. Так, в городе уже выявили несколько случаев. Туристы говорят, что сохраняют бдительность.
[отдыхающий]:
«Пока не выпустили вакцину, нужно бояться вируса».
[отдыхающая]:
«Не думаю, что здесь опасно из-за вируса. Но нужно быть осторожными. Мы сохраняем дистанцию, пытаемся защититься. Но сильно не переживаем. Ситуация улучшится».
[отдыхающая]:
«Нам здесь очень нравится. Это уникальная возможность приехать на морское побережье, мы счастливы. Это небольшое уютное место. Наверное, приедем сюда снова».
Туристическая отрасль Боснии и Герцеговины очень пострадала из-за пандемии. Такие популярные города, как Сараево, Мостар и Меджугорье, сообщают о спаде туристического потока на 80%.
Туризм – пятая по важности индустрия страны. Она кормит около 60 тысяч граждан.
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