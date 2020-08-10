Пандемия пошла на пользу курорту в Боснии

Солнце, море и песок боснийского побережья. Неум – единственный курорт Боснии и Герцеговины у Адриатического моря...

Солнце, море и песок боснийского побережья. Неум – единственный курорт Боснии и Герцеговины у Адриатического моря. И теперь он извлекает выгоду из пандемии.

Сюда приезжает рекордное число туристов, поскольку из-за карантинных ограничений у них осталось мало альтернатив. Так, границы соседней Хорватии пока закрыты.

В Неуме до конца августа забронированы все 30 тысяч доступных гостиничных мест. При этом 85% приезжающих – боснийцы.

[Давор Кресич, маркетолог в Hotel Sunce Neum]:

«Хорватия сделала отличный шаг – закрыла границы для жителей Боснии и некоторых других стран. И после этого Неум стал главным местом отдыха для боснийцев и других туристов».

Впрочем, здесь тоже есть угроза распространения коронавируса. Так, в городе уже выявили несколько случаев. Туристы говорят, что сохраняют бдительность.

[отдыхающий]:

«Пока не выпустили вакцину, нужно бояться вируса». [отдыхающая]:

«Не думаю, что здесь опасно из-за вируса. Но нужно быть осторожными. Мы сохраняем дистанцию, пытаемся защититься. Но сильно не переживаем. Ситуация улучшится». [отдыхающая]:

«Нам здесь очень нравится. Это уникальная возможность приехать на морское побережье, мы счастливы. Это небольшое уютное место. Наверное, приедем сюда снова».

Туристическая отрасль Боснии и Герцеговины очень пострадала из-за пандемии. Такие популярные города, как Сараево, Мостар и Меджугорье, сообщают о спаде туристического потока на 80%.

Туризм – пятая по важности индустрия страны. Она кормит около 60 тысяч граждан.

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