Творчество во время пандемии: индонезиец и малазиец создают креативные маски
В маске как без маски. Индонезийский бизнесмен Николас добавляет позитивные штрихи безликому аксессуару. Он печатает на..
Дата загрузки: 2020-06-27
В маске как без маски. Индонезийский бизнесмен Николас добавляет позитивные штрихи безликому аксессуару. Он печатает на масках фотографии закрытой части лица.
[Николас Септиан Суганди, предприниматель]:
«Мы получили несколько заказов на маски с фотографией лица и продолжим делать их. Думаю, люди чувствуют себя в них увереннее, потому что похожи на самих себя».
Креативная идея помогла Николасу спасти свой типографский бизнес, который замер во время карантина. В Индонезии пока ношение маски обязательно.
[владелица маски с фотографией]:
«Видя нас, люди, похоже, недоумевают, почему мы улыбаемся и смеёмся. Но благодаря такой маске мы больше не выглядим больными».
На изготовление маски уходит полчаса. Стоит она три доллара. Типография получила уже сотни заказов.
А это малазийский дизайнер Хафиз. Он украшает маски росписью батик, используя воск и краски. Узоры делает разные, включая те, что родом с острова Борнео.
[Хафиз Драхман, дизайнер]:
«Кроме того, я делаю уникальные маски с карманами. В них можно вкладывать тканевый фильтр, потом стирать его и использовать снова. Чтобы людям было комфортно, я делаю маски из хлопковой ткани».
Дизайнерские защитные аксессуары продаются примерно по пять долларов. В Малайзии маски носить необязательно, но всё же людям рекомендуют надевать их в общественных местах.
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