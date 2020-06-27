Творчество во время пандемии: индонезиец и малазиец создают креативные маски

В маске как без маски. Индонезийский бизнесмен Николас добавляет позитивные штрихи безликому аксессуару. Он печатает на..

В маске как без маски. Индонезийский бизнесмен Николас добавляет позитивные штрихи безликому аксессуару. Он печатает на масках фотографии закрытой части лица.

[Николас Септиан Суганди, предприниматель]:

«Мы получили несколько заказов на маски с фотографией лица и продолжим делать их. Думаю, люди чувствуют себя в них увереннее, потому что похожи на самих себя».

Креативная идея помогла Николасу спасти свой типографский бизнес, который замер во время карантина. В Индонезии пока ношение маски обязательно.

[владелица маски с фотографией]:

«Видя нас, люди, похоже, недоумевают, почему мы улыбаемся и смеёмся. Но благодаря такой маске мы больше не выглядим больными».

На изготовление маски уходит полчаса. Стоит она три доллара. Типография получила уже сотни заказов.

А это малазийский дизайнер Хафиз. Он украшает маски росписью батик, используя воск и краски. Узоры делает разные, включая те, что родом с острова Борнео.

[Хафиз Драхман, дизайнер]:

«Кроме того, я делаю уникальные маски с карманами. В них можно вкладывать тканевый фильтр, потом стирать его и использовать снова. Чтобы людям было комфортно, я делаю маски из хлопковой ткани».

Дизайнерские защитные аксессуары продаются примерно по пять долларов. В Малайзии маски носить необязательно, но всё же людям рекомендуют надевать их в общественных местах.

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