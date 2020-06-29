Некогда утерянную китайскую вазу продадут на аукционе за миллионы долларов

Эта хрупкая и искусно украшенная ваза была сделана для китайского императора. Вскоре она будет продана на..

Эта хрупкая и искусно украшенная ваза была сделана для китайского императора. Вскоре она будет продана на аукционе в Гонконге за миллионы долларов.

Первым владельцем её был Цяньлун – шестой маньчжурский император династии Цин. А последним – пожилая жительница одной из европейских деревень. Она хранила фамильную ценность в своём доме в окружении десятков кошек и собак.

По счастливому стечению обстоятельств, животные вазу не опрокинули и не повредили.

Как ожидается, за шедевр заплатят от 9 до 11 миллионов 600 тысяч долларов.

[Джулиан Кинг, представитель аукционного дома Sotheby’s]:

«Этот шедевр передаёт всё величие Китая на пике его силы и процветания. Эта фарфоровая ваза – очень сложная, с технической точки зрения она выполнена превосходно. Она была сделана непосредственно для императора. У нас есть записи из императорских архивов, что её доставили правителю в 1743 году».

Ваза так понравилась императору, что он решил хранить её во Дворце небесной чистоты в Запретном городе. Там были собраны самые прекрасные творения мастеров.

Техника, которую использовали для производства вазы, очень сложная. Такие произведения делали только в седьмой и восьмой год правления Цяньлуна.

Аукцион намечен на 11 июля.

Короткая ссылка на эту страницу: