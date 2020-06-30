Трогательная сцена в аптеке вдохновляет пользователей сети

Женщина в аптеке стала свидетелем трогательного случая и решила рассказать о нём пользователям сети. Пост с фотографиями стал вирусным и получил много откликов.

Вот что она написала на своей страничке: «Я только что стала свидетелем удивительной сцены. Я ждала своей очереди в аптеке и смотрела на старика, который забирал лекарства… Он спросил фармацевта, сколько они стоят, и, когда ему ответили, занервничал. Ему нужно было заплатить за лекарства на три месяца 170 долларов. Тогда фармацевт предложил купить лекарств на один месяц».

«Рядом со мной стояла женщина. Она подошла к мужчине и сказала, что он получит лекарства на три месяца, и оплатила счёт. Я выходила из аптеки со слезами на глазах. Какая удивительная женщина!»

Один пользователь написал: «Добрый поступок чуткой женщины возрождает веру в человечество. Всё ещё есть люди, которые заботятся о других».