Миниатюрный мир: москвич делает крошечные дома с интерьером
Этот уютный дом можно принять за настоящий, но он всего лишь его миниатюрная копия. Автор таких..
Дата загрузки: 2020-08-25
«Мастер миниатюры – и инженер, и архитектор, и мастер, и художник. Он совмещает массу специальностей и объединяет в одно. Я придумываю идею – как это может быть, какая это форма. А потом уже начинаю думать: из чего это можно сделать, из каких материалов, как это сделать».
Александр также делает автомобили, автобусы и грузовики.[Александр Балашов, мастер миниатюры]:
«Идея может прийти из сна, может прийти просто от вдохновения: вы идёте по улице, видите какую-то машину – и у меня тут же возникает идея: как можно обыграть её формы светом, текстурой».
Для создания формы мастер использует картон, папье-маше и самую дешёвую туалетную бумагу. Также в ход идут деревянные палочки, какая-нибудь фурнитура и вообще разные мелкие предметы.
Миниатюрные творения не только красивы, но и функциональны. Александр – по профессии электрик, поэтому его дома освещены, а машины мигают фарами. В основном, из миниатюр получаются светильники, шкатулки или визитницы.
Москвич увлёкся этим творчеством пять лет назад, но чем-то подобным занимался уже в детстве.
[Александр Балашов, мастер миниатюры]:
«Портмоне могло сыграть роль диванчика, какая-то крышечка от банки – это журнальный столик был; какая-то баночка или флакончик была арт-объектом; или же коробочка из-под духов – это шкафчик или холодильник. Всё это собиралось, строилось. Мне нравилось сидеть подолгу, смотреть, мечтать, как бы я стал маленьким и походил по этим интерьерам».
Мастер показывает свои работы на выставках, а также – продаёт. Цены начинаются от 5000 рублей. Некоторые изделия делает под заказ, но в основном миниатюры появляются благодаря вдохновению.
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