Миниатюрный мир: москвич делает крошечные дома с интерьером

Этот уютный дом можно принять за настоящий, но он всего лишь его миниатюрная копия. Автор таких..

Этот уютный дом можно принять за настоящий, но он всего лишь его миниатюрная копия. Автор таких душевных творений – москвич Александр Балашов. Он создаёт миниатюрные дома и румбоксы – комнаты в коробке. Здесь есть и мебель, и посуда, и игрушки, и многое другое. [Александр Балашов, мастер миниатюры]:«Мастер миниатюры – и инженер, и архитектор, и мастер, и художник. Он совмещает массу специальностей и объединяет в одно. Я придумываю идею – как это может быть, какая это форма. А потом уже начинаю думать: из чего это можно сделать, из каких материалов, как это сделать».

Александр также делает автомобили, автобусы и грузовики.

[Александр Балашов, мастер миниатюры]:«Идея может прийти из сна, может прийти просто от вдохновения: вы идёте по улице, видите какую-то машину – и у меня тут же возникает идея: как можно обыграть её формы светом, текстурой».

Для создания формы мастер использует картон, папье-маше и самую дешёвую туалетную бумагу. Также в ход идут деревянные палочки, какая-нибудь фурнитура и вообще разные мелкие предметы.

Миниатюрные творения не только красивы, но и функциональны. Александр – по профессии электрик, поэтому его дома освещены, а машины мигают фарами. В основном, из миниатюр получаются светильники, шкатулки или визитницы.

Москвич увлёкся этим творчеством пять лет назад, но чем-то подобным занимался уже в детстве.

[Александр Балашов, мастер миниатюры]:

«Портмоне могло сыграть роль диванчика, какая-то крышечка от банки – это журнальный столик был; какая-то баночка или флакончик была арт-объектом; или же коробочка из-под духов – это шкафчик или холодильник. Всё это собиралось, строилось. Мне нравилось сидеть подолгу, смотреть, мечтать, как бы я стал маленьким и походил по этим интерьерам».

Мастер показывает свои работы на выставках, а также – продаёт. Цены начинаются от 5000 рублей. Некоторые изделия делает под заказ, но в основном миниатюры появляются благодаря вдохновению.

Короткая ссылка на эту страницу: