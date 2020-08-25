Интерактивная карта подсказывает берлинцам, какие деревья нужно полить

Жители Берлина теперь могут внести свой вклад в сохранение городских деревьев. В столице запустили проект под..

[житель Берлина]:

«В летнюю жару деревьям нужно больше воды, чем обычно. Поэтому хорошо поливать их один или два раза в неделю, чтобы они не засыхали. Взамен мы получаем больше зелени в Берлине и соответственно – более чистый воздух, а это значит, что и люди будут здоровее».

Жители Берлина теперь могут внести свой вклад в сохранение городских деревьев. В столице запустили проект под названием «Полей окрестности». Узнать, каким деревьям нужна помощь, можно на интерактивной карте.

По официальным данным, в прошлом году в Берлине стало на 7000 деревьев меньше, чем было за три года до этого. Некоторые засохли, а какие-то сломало ветром.

[жительница Берлина]:

«Сердце болит, когда вижу, как дерево засыхает, теряет листья и умирает».

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться в приложении и получить доступ к интерактивной карте. На неё нанесено расположение деревьев. Их в Берлине 625 тысяч. Пользователи приложения могут обмениваться информацией и координировать свою работу.

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