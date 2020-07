О чём весело под гитару поёт 90-летняя бабушка

Бабушка Вера вдохновилась песней американской певицы Пэтси Клайн I Fall To Pieces. Она использовала мелодию хита 1961 года, а текст придумала свой.

«Кто-нибудь помнит Пэтси Клайн и песню I Fall To Pieces. Ну, я переписала её и посвятила старикам. We Fall To Pieces («Мы разваливаемся на части»)», – объявляет Вера в начале выступления.

В песне 90-летней бабушки есть такие слова: «Мы разваливаемся на части, когда можно повеселиться. Мы разваливаемся на части от работы, которую сделали. Мы покупаем в старости автомобиль, чтобы увидеть страну. Мы экономим и экономим все золотые годы. Но, когда попадаем сюда, то разваливаемся на части!»



Видео песни Веры записала её внучка и разместила в сети в 2017 году. Его посмотрели более 600 000 раз.