Уровень бедности в Аргентине из-за пандемии вырос до небывалых показателей

Если не настиг коронавирус, то настигнут бедность и голод. В такой ситуации оказались тысячи семей в..

Если не настиг коронавирус, то настигнут бедность и голод. В такой ситуации оказались тысячи семей в Аргентине. Из-за пандемии они еле сводят концы с концами.

49-летний житель Буэнос-Айреса Антонио Ченарсе – отец троих детей. Раньше он работал в пекарне. Но после введения карантинных мер в середине марта работы лишился.

[Антонио Ченарсе, житель Аргентины]:

«Раньше можно было готовить еду и продавать её на улице. Но теперь без работы ситуация стала хуже. Еда дорогая. Голод не за горами».

Мужчина живёт с семьёй в бедном районе города. По словам его супруги, прокормить детей очень непросто, не говоря уже о других потребностях.

[Бенита Ортенсия Риверо Родригес, жительница Аргентины]:

«Дети просят какие-то вещи, а их нет или они стоят очень дорого. С началом карантина работы не хватает. Поскольку пекарня закрыта, муж не может ходить на работу. Я хожу за едой в общественную столовую».

Эпидемия нанесла тяжёлый удар по уже ослабленной экономике Аргентины. Как ожидается, в этом году темпы её роста сократятся на 12%. По данным ООН, почти шесть из десяти детей и подростков в стране живут за чертой бедности.

[Роберто Валент, координатор ООН в Аргентине]:

«Уровень бедности в Аргентине растёт сильнее, чем предполагалось, до таких показателей, которые не снились в самом страшном сне. Рост очень большой. Также уровень бедности среди детей и подростков увеличился до 58,6%. То есть мы говорим об очень серьёзной ситуации».

По словам координатора ООН в Аргентине Роберто Валента, также наблюдается увеличение уровня крайней нищеты. В прошлом году этот показатель составлял чуть более 14%. Последние четыре месяца он выше 16%.

Валента также отмечает, что ещё два месяца назад прогнозировали, что число рабочих мест сократится на 340 тысяч. Теперь этот показатель возрос до 850 тысяч.

В Аргентине зарегистрировано более 77 тысяч заболевших COVID-19. Скончалось около полутора тысяч человек.

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