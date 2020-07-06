Уровень бедности в Аргентине из-за пандемии вырос до небывалых показателей
Если не настиг коронавирус, то настигнут бедность и голод. В такой ситуации оказались тысячи семей в..
Дата загрузки: 2020-07-06
49-летний житель Буэнос-Айреса Антонио Ченарсе – отец троих детей. Раньше он работал в пекарне. Но после введения карантинных мер в середине марта работы лишился.
[Антонио Ченарсе, житель Аргентины]:
«Раньше можно было готовить еду и продавать её на улице. Но теперь без работы ситуация стала хуже. Еда дорогая. Голод не за горами».
Мужчина живёт с семьёй в бедном районе города. По словам его супруги, прокормить детей очень непросто, не говоря уже о других потребностях.
[Бенита Ортенсия Риверо Родригес, жительница Аргентины]:
«Дети просят какие-то вещи, а их нет или они стоят очень дорого. С началом карантина работы не хватает. Поскольку пекарня закрыта, муж не может ходить на работу. Я хожу за едой в общественную столовую».
Эпидемия нанесла тяжёлый удар по уже ослабленной экономике Аргентины. Как ожидается, в этом году темпы её роста сократятся на 12%. По данным ООН, почти шесть из десяти детей и подростков в стране живут за чертой бедности.
[Роберто Валент, координатор ООН в Аргентине]:
«Уровень бедности в Аргентине растёт сильнее, чем предполагалось, до таких показателей, которые не снились в самом страшном сне. Рост очень большой. Также уровень бедности среди детей и подростков увеличился до 58,6%. То есть мы говорим об очень серьёзной ситуации».
По словам координатора ООН в Аргентине Роберто Валента, также наблюдается увеличение уровня крайней нищеты. В прошлом году этот показатель составлял чуть более 14%. Последние четыре месяца он выше 16%.
Валента также отмечает, что ещё два месяца назад прогнозировали, что число рабочих мест сократится на 340 тысяч. Теперь этот показатель возрос до 850 тысяч.
В Аргентине зарегистрировано более 77 тысяч заболевших COVID-19. Скончалось около полутора тысяч человек.
Короткая ссылка на эту страницу: