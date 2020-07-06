Ливни на юго-западе Японии: десятки жертв

Около 40 человек могли стать жертвами ливней, которые обрушились на японский остров Кюсю – третий по..

Около 40 человек могли стать жертвами ливней, которые обрушились на японский остров Кюсю – третий по величине в архипелаге. Подтверждена гибель 39 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести.

Наводнения и оползни в регионе начались в выходные. Реки выходят из берегов.

Как сообщают японские СМИ, в субботу предписание эвакуироваться получили около 200 тысяч человек. В понедельник власти издали новые распоряжения об эвакуации.

Ведутся спасательные работы.

[Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:

«Более 40 тысяч полицейских, пожарных, служащих сил самообороны и береговой охраны прилагают все усилия, чтобы находить и спасать людей. <…> К настоящему времени мы спасли более 800 человек».

Власти организовали эвакуационные центры. В них также стараются обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции и раздают людям антисептики. Меры призваны сдержать распространение коронавируса.

Нынешние наводнения стали для Японии худшим стихийным бедствием после нашествия тайфуна «Хагибис». Он обрушился на страну в октябре прошлого года и привёл к гибели около 90 человек.

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