Ливни на юго-западе Японии: десятки жертв
Около 40 человек могли стать жертвами ливней, которые обрушились на японский остров Кюсю – третий по..
Дата загрузки: 2020-07-06
Наводнения и оползни в регионе начались в выходные. Реки выходят из берегов.
Как сообщают японские СМИ, в субботу предписание эвакуироваться получили около 200 тысяч человек. В понедельник власти издали новые распоряжения об эвакуации.
Ведутся спасательные работы.
[Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:
«Более 40 тысяч полицейских, пожарных, служащих сил самообороны и береговой охраны прилагают все усилия, чтобы находить и спасать людей. <…> К настоящему времени мы спасли более 800 человек».
Власти организовали эвакуационные центры. В них также стараются обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции и раздают людям антисептики. Меры призваны сдержать распространение коронавируса.
Нынешние наводнения стали для Японии худшим стихийным бедствием после нашествия тайфуна «Хагибис». Он обрушился на страну в октябре прошлого года и привёл к гибели около 90 человек.
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