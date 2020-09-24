Свадьбы в Кашмире в период пандемии: 150 гостей вместо 800

Пышные и многолюдные свадебные церемонии для жителей Кашмира были традицией несколько последних столетий. Однако теперь людям..

Пышные и многолюдные свадебные церемонии для жителей Кашмира были традицией несколько последних столетий. Однако теперь людям приходится менять свои привычки из-за карантина и мер социального дистанцирования.

Власти ограничили количество гостей. Кроме того, теперь нужно получать разрешение на церемонию.

За несколько месяцев до пандемии семья Халида Башира составила список из сотен гостей, которых собирались пригласить на свадьбу его сестры. В итоге его пришлось сократить до 150 ближайших родственников и друзей.

[Халид Башир, житель Кашмира]:

«Мы ожидали, что соберётся более 800 человек. Но к сожалению из-за пандемии, из-за COVID-19 гостей теперь только 150, включая детей, женщин и мужчин».

Обычно угощения для свадебной церемонии готовят на кострах профессиональные повара. За один вечер могут подать до 30 основных блюд. При этом для приготовления каждого вида используют разные части ягнят, за исключением головы, шкуры и копыт. Так удаётся сократить отходы.

Представители этой профессии говорят, что сильно страдают из-за пандемии, поскольку многие свадьбы переносят. Однако бедствия начались раньше, когда власти Индии лишили штат Джамму и Кашмир его полуавтономного статуса.

[Гулам Кадир, главный шеф-повар]:

«Год назад после 5 августа мы понесли большие потери, затем пришла зима. Мы надеялись, что в этом году восполним потери. К сожалению, на мир обрушилась пандемия, и это сказалось на кашмирских пирах. В этом году потери составили около 80%».

Теперь перед поварами стоит непростая задача: обеспечить безопасность и себя, и гостей во время свадеб.

[Гулам Кадир, главный шеф-повар]:

«Мы принимаем все обязательные меры предосторожности: носим маски и часто моем руки. Мы делаем это, поскольку не хотим, чтобы гости заболели».

Также изменилась и традиционная подача еды на столы. Раньше её выкладывали в большие блюда. Теперь каждому гостю приносят отдельную тарелку.

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