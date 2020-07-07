Медсестра играет коронавирусным пациентам на скрипке

Когда большинство медсестёр и медбратьев в этой чилийской больнице заканчивают свои длинные смены, то спешат поскорее..

Когда большинство медсестёр и медбратьев в этой чилийской больнице заканчивают свои длинные смены, то спешат поскорее уйти, чтобы отдохнуть и провести время с семьями.

Но только не Дамарис Сильва. Дважды в неделю после трудового дня она опять возвращается в палаты, но уже со скрипкой. Играет ещё несколько часов, чтобы подбодрить и пациентов, и персонал.

В Чили сейчас все очень напряжены из-за коронавируса. В стране выявили почти 300 тысяч заражённых. По этому показателю она занимает седьмое место в мире.

[Дамарис Сильва, медсестра]:

«Понять это могут только люди, которые провели в больнице несколько дней. Когда я захожу в палату, пациенты сразу реагируют. Они становятся счастливее, улыбаются и аплодируют».

Сильва исполняет популярные латиноамериканские мелодии. 26-летняя медсестра хочет вселить надежду в тех, кто уже несколько недель провёл в реанимации.

[Дамарис Сильва, медсестра]:

«С помощью скрипки я дарю им немного любви, немного веры и немного надежды. Иногда это больше, чем просто музыка. Это не просто мелодия. Играя, я вкладываю в это душу».

Благодарны заботливой медсестре и её коллеги.

[Хосе Луис, медбрат]:

«Прекрасно, что наша сотрудница приходит и играет на скрипке. Это чудесно. Даже мне это нравится, не говоря уже о пациентах, которые находятся в стрессе».

В Чили умерших от коронавируса уже более 6000. При этом министр здравоохранения страны говорит, что наблюдается положительная тенденция: дневной прирост новых случаев снижается.

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