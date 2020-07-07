Бежавшие езиды возвращаются в родной Синджар, но он пока в руинах

Сотни семей езидов, иракского этнического меньшинства, покидают Курдский автономный район. Они возвращаются в родной город Синджар в Ираке. откуда бежали в 2014 году во время наступления «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России в других странах.

Из-за коронавируса и карантинных мер жизнь в изгнании стала ещё более невыносимой.

По словам мэра Синджара, который тоже бежал в Иракский Курдистан, с июня 1200 семей уже вернулись из автономного района в Синджар. И переселение продолжается.

[Джамил аль-Хамо, бежавший житель Синджара]:

«Мы в регионе Курдистан уже шесть лет. И ситуация очень плохая. Во-первых, на нас очень плохо повлиял коронавирус. Также многие служат в составе вооружённых сил в Синджаре. И многие не видели свои семьи уже три месяца».

Впрочем, несмотря на победу над ИГИЛ, ситуация в Синджаре тоже непростая. Многие дома остаются в руинах. В городах нет электричества и водопровода.

[Джихад Джамиль Элиас, бежавший житель Синджара]:

«Я начну с того, что отремонтирую свой дом. Как только это сделаю, буду сидеть внутри. Если придут организации и предоставят трудоустройство, пойду на работу. Если не придут, буду сидеть дома».

Эпидемия коронавируса усугубила и без того серьёзный экономический кризис в Ираке. Цены на нефть упали, а страна более 90% дохода получает от продажи энергоносителей. Кроме того, карантинные ограничения многих лишили заработка. А общины езидов в автономном регионе в основном полагались на каждодневный доход.

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