Модный дом Dior представил новую коллекцию в миниатюрном виде

Модный дом Christian Dior провёл необычный показ новой коллекции в рамках Недели моды в Париже. В..

Модный дом Christian Dior провёл необычный показ новой коллекции в рамках Недели моды в Париже. В этом году из-за пандемии она проходит онлайн.

Швеи создали по две копии каждого наряда – в натуральную величину и в уменьшенном виде. Во времена Второй мировой войны французские модельеры также шили миниатюрные платья и костюмы. Тогда они устраивали передвижные модные показы, чтобы хоть как-то удержать бизнес на плаву.

В этот раз дом Dior снял рекламный фильм, который показали онлайн.

[Мария Грация Кьюри, модельер]:

«Мне кажется, что мода и мечта очень близки. Можно подарить людям мечту, если увлечёшь их своей идеей. Я решила создать фильм, поскольку думаю, что только он сможет подарить вам такие эмоции».

Кутюрье создали 37 роскошных нарядов со сложной вышивкой и украшениями из турмалина.

[Мария Грация Кьюри, модельер]:

«Этот проект стал особенным для нас. И я чувствовала необходимость сказать, что эта важная традиция, высокая мода и модные ателье по-прежнему живы в Париже».

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