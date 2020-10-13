Мачу-Пикчу открыли для одного туриста, который прождал 7 месяцев
Древний город Мачу-Пикчу открыли для одного-единственного японского туриста Джесси Такаямы. Он купил билет ещё в марте,..
Дата загрузки: 2020-10-13
В итоге молодой человек попросил министра культуры Перу пустить его в Мачу-Пикчу и получил разрешение.
На экскурсии туриста сопровождает директор археологического парка.
[Джесси Такаяма, турист из Японии]:
«Эта по-настоящему удивительная экскурсия. Я благодарю министра культуры Алехандро Нейру за то, что он позволил мне это увидеть».
Изначально Джесси планировал провести в Перу несколько дней, и главным желанием было – побывать в Мачу-Пикчу. Из-за карантина японец не смог уехать домой и провёл все эти месяцы в Агуас-Кальентесе. После экскурсии он улетает в Японию.
Между тем министр культуры пообещал открыть достопримечательность в ноябре, но не уточнил дату. Впускать будут в три раза меньше гостей, чем обычно.
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