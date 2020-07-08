Равнина в Умбрии покрылась цветущими маками и васильками

Умбрийская равнина, лежащая у подножия Сибиллинских гор, превратилась в разноцветный ковёр. Повсюду видны васильки, ромашки и..

Умбрийская равнина, лежащая у подножия Сибиллинских гор, превратилась в разноцветный ковёр. Повсюду видны васильки, ромашки и маки. Это природное явление итальянцы называют певучим словом «фиоритура» – цветение.

Полюбоваться ярким пейзажем, написанным невидимым художником, каждый год приезжают сотни туристов из разных уголков страны.

[турист из Милана]:

«Трудно описать словами, нужно оказаться здесь. Цветение, которое видишь по телевизору или на фотографиях, не всегда можно наблюдать. Всё зависит от сезона, времени суток и других обстоятельств». [туристка из Павии]:

«Я впервые приехала сюда, и это, правда, впечатляет. В это время дня солнечный свет ещё больше оживляет цвета. Это прекрасно».

Полевые цветы растут среди чечевицы, поддерживая её тонкие стебли. Эту зернобобовую культуру здесь выращивают с древних времён. Считается, что семена васильков и маков попали сюда вместе со старыми молотилками, которые использовали на других полях.

Цветущая равнина также вдохновляет местных фермеров. Четыре года назад здесь произошло землетрясение, после чего земледельцы не смогли засеять чечевицей 500 гектаров полей. Их пытаются восстановить, но последствия землетрясения ещё заметны.

Ну а туристов рядом с цветущими полями встречает необычная картина, посвящённая итальянским врачам, спасавшим пациентов с COVID-19. Она сделана из разноцветной чечевицы.

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