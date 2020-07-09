Вашингтон будет защищать данные американцев от китайской компартии

Администрация Дональда Трампа обещает принять меры, чтобы закрыть китайским властям доступ к личной информации американских граждан. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что утечки возможны через телекоммуникационные системы и социальные сети.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, планируют ли США запрещать китайское приложение Tiktok. Помпео отметил, что Белый дом не фокусируется на конкретной компании, а рассматривает вопрос в целом с точки зрения национальной безопасности.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Сейчас мы оцениваем все места, где граждане США хранят свои данные: на телефонах или в записях службы здравоохранения. Мы хотим, чтобы у китайской компартии не было способов получить лёгкий доступ к этой информации».

Госсекретарь также похвалил американские интернет-гиганты Google, Facebook и Twitter за то, что они отказались предоставлять данные о пользователях властям Гонконга. Так они отреагировали на новый закон о нацбезопасности, который Пекин недавно принял в этом автономном районе КНР. Документ, как считают многие, сводит на нет принцип «Одна страна – две системы», согласно которому должны управлять Гонконгом.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Пекин сказал, что на 50 лет предоставит жителям Гонконга высокую степень автономии. И вы все увидели, что произошло спустя всего 23 года. Это были пустые обещания жителям Гонконга и остальному миру».

Помпео также обвинил Китай в том, что он пошёл на очень агрессивные действия в ходе недавней стычки на границе с Индией. По словам Госсекретаря, Пекин постоянно провоцирует территориальные споры.

15 июня китайские и индийские военные вступили в стычки, используя палки и дубинки. В результате с индийской стороны погибло 20 служащих. Некоторые замёрзли, упав в ледяные воды реки Галван.

В последнее время напряжённость между Вашингтоном и Пекином нарастала. Изначально между сторонами вспыхнул торговый спор, который вылился в повышение пошлин. Затем США обвинили Китай в том, что он спровоцировал пандемию коронавируса. Затем последовало принятие закона о нацбезопасности в Гонконге, из-за которого Соединённые Штаты начали лишать регион статуса особого торгового партнёра.

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