Нетаньяху отправился в Вашингтон на подписание договора с двумя арабскими странами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху садится в самолёт, который доставит его из аэропорта имени Бен-Гуриона в Вашингтон...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху садится в самолёт, который доставит его из аэропорта имени Бен-Гуриона в Вашингтон. Там, в Белом доме 15 сентября состоится подписание исторического мирного договора между Иерусалимом и двумя арабскими странами – Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Оба соглашения были достигнуты при посредничестве США. Первое – с Эмиратами – в прошлом месяце. О втором договоре объявили 11 сентября. Теперь стороны обещают открыть прямые авиаперелёты между государствами и внедрить много других изменений.

Несмотря на то, что некоторые организации в Бахрейне выразили несогласие с нормализацией отношений с Израилем, многие местные жители видят в этом новые возможности.

Среди них Ибрагим Нуну – глава еврейской общины Бахрейна. Он говорит, что договор позволит израильтянам приезжать сюда, чтобы посещать местные синагогу и кладбище.

[Ибрагим Нуну, глава еврейской общины Бахрейна]:

«С этим пониманием появляются новые идеи, которые помогут найти решения проблем, возникших между евреями и мусульманами».

Арабы же надеются, что перед ними откроются новые возможности в Иерусалиме.

[Али Абдалла, житель Бахрейна]:

«Вреда для палестинцев или кого-либо другого не будет и на 1%. Наоборот, это позволит каждому мусульманину молиться в мечети Эль-Акса. Это правильное решение».

Оппозиционные группы Бахрейна не согласны. В воскресенье главный бахрейнский духовный лидер шиитов, живущий в изгнании, призвал противостоять договору.

В то же время глава Верховного суда страны распорядился, чтобы представители судебных властей не критиковали политику правительства и не выражали мнений, которые наносят вред национальному единству.

Министерство иностранных дел страны в свою очередь объявило, что права палестинцев остаются для властей приоритетом.

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