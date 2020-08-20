Тайвань: Китай совершил кибератаки на правительственные учреждения

Правительство Тайваня призвало граждан быть осторожными, поскольку демократическому острову угрожают кибератаки со стороны китайских властей.

Согласно полученным данным, две группы хакеров, связанные с компартией КНР, взломали базы не менее 10 правительственных учреждений, а также около 6000 электронных адресов госслужащих Тайваня. Целью атак было похищение чувствительных данных.

[Лю Цзяцун, замдиректора Бюро кибербезопасности]:

«Внешние поставщики услуг отвечают за управление очень важными информационными системами наших правительственных структур. Используя этих поставщиков как отправную точку, эти хакерские группы могут атаковать наши правительственные учреждения и получать очень важные документы и материалы».

Кибератаки начались ещё в 2018 году. При этом тайваньское правительство пока не выяснило, какие конкретно данные были похищены.

Среди объектов для нападений были, по меньшей мере, четыре технологические компании Тайваня.

Правительство предполагает, что кибершпионажем занимаются две группы – Blacktech и Taidoor, получающие поддержку со стороны компартии Китая. Теперь тайваньские власти пытаются выяснить, сотрудничали ли какие-то местные компании или отдельные лица с китайскими хакерами.

В последнее время отношения между Тайванем и Китаем накалялись. Пекин активизировал военную деятельность возле острова, а также снова пригрозил использовать силу, чтобы вернуть регион под свой контроль.

Тайвань – самопровозглашённое частично признанное государство. Китай по-прежнему называет его своей мятежной провинцией.

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