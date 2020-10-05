Коронавирус у Дональда Трампа: американцы выходят с флагами и словами поддержки

Катера, лодки и автомобили с американскими флагами, а также плакатами в поддержку Дональда Трампа. Так местные..

[Клара Спер, сторонница Дональда Трампа]:

«Конечно, я беспокоилась за нашего президента. Мы его любим. Я считаю, что он в самых надёжных руках. У него прекрасные врачи. Думаю, с ним всё будет хорошо. Он сильный здоровый мужчина». [Эдди Дейтон, сторонник Дональда Трампа]:

«Думаю, он очень прямолинейный. Он определённо не политик, он бизнесмен. Он выражает свои мысли очень прямо. В настоящее время Соединённым Штатам нужно именно это».

Катера, лодки и автомобили с американскими флагами, а также плакатами в поддержку Дональда Трампа. Так местные жители города Бетесда штата Мэриленд пытаются поддержать президента, у которого выявили коронавирус.

74-летнего главу Белого дома в минувшую пятницу доставили в местный Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. У него нормальная температура, и его не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Трампа лечат ремдесивиром, который показал положительные результаты при лечении многих заболевших COVID-19.

Врачи сообщали противоречивые данные о состоянии Трампа. Однако позже стало известно, что президент хорошо реагирует на лечение и скоро его могут выписать из больницы.

Сам глава Белого дома записал из госпиталя обращение к американцам.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы получаем прекрасные сообщения от врачей. Больница имени Уолтера Рида просто чудесная. Они проделывают удивительную работу. Я хочу поблагодарить медсестёр, врачей и остальных работников. Я также встретился с некоторыми солдатами и работниками служб спасения. Это удивительные люди».

Более того, президент удивил своих сторонников неожиданным визитом. Он проехал на автомобиле возле госпиталя, где люди собрались, чтобы его поддержать.

Многие мировые лидеры уже пожелали Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Среди них неожиданно оказались глава Северной Кореи Ким Чен Ын, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Стоит отметить, что коронавирусом заразилась и супруга президента Мелания Трамп. Кроме того, положительные результаты на COVID-19 в последние дни дали тесты нескольких ведущих республиканцев. Среди них сенаторы Рон Джонсон, Майк Ли и Том Тиллис, а также действующий председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и бывший старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

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