В Италии успешно разделили сиамских близнецов со сложной формой срастания

В римской больнице идут на поправку двухлетние сёстры Эрвина и Префина из Центрально-Африканской Республики. Они родились..

В римской больнице идут на поправку двухлетние сёстры Эрвина и Префина из Центрально-Африканской Республики. Они родились со сросшимися затылками. Итальянские врачи разделили сиамских близнецов, проведя три операции. Медики говорят, что для страны это первый успешный опыт такого рода.

У девочек, помимо общего черепа, была общей большая часть венозной системы. По словам специалистов, это редкая форма срастания. К операции врачи готовились год. Они использовали новейшие системы визуализации и хирургического моделирования.

Первая операция прошла в мае прошлого года, вторая – в июне. В ходе них были разделены венозные сосуды и мозг. Через год врачи провели третью операцию. Она длилась 18 часов и позволила полностью разделить сестёр. В ней участвовали 30 специалистов, в том числе – нейрохирурги, анестезиологи, пластические хирурги и медсёстры.

Сейчас девочки чувствуют себя хорошо. Врачи говорят, что они смогут вести полноценную жизнь.

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