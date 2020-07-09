Бамбуковые клетки для птиц: мастерам в Гонконге некому передавать знания
В Гонконге мастерство производства клеток для птиц может кануть в Лету. Молодое поколение не хочет перенимать..
Дата загрузки: 2020-07-09
В Гонконге мастерство производства клеток для птиц может кануть в Лету. Молодое поколение не хочет перенимать опыт. Кроме того, традиция держать дома птиц также продолжает уходить в прошлое, особенно после вспышки птичьего гриппа в 1997 году.
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