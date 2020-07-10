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Производитель велосипедов в Индии разорвал контракт с Китаем на $121 млн

Производитель велосипедов в Индии разорвал контракт с Китаем на $121 млн

Индийская компания по производству велосипедов Hero Cycles разорвала с Китаем контракт на 121 миллион долларов на..

Дата загрузки: 2020-07-10

Индийская компания по производству велосипедов Hero Cycles разорвала с Китаем контракт на 121 миллион долларов на поставку запчастей.

Ранее все детали она закупала в Китае и других странах. Теперь объявила, что будет разрабатывать дизайн в немецком исследовательском институте, а все запчасти делать в Индии.

Производители в индийском городе Лудхиана особенно рады. Считается, что здесь находится центр производства велосипедов в стране.

[Автар Сингх Бхогал, производитель запчастей для велосипедов]:
«Мы будем производить им запчасти и обеспечим поддержку. Мы получим её из Ирана, Германии, Италии или другой дружественной страны. Мы поможем производителям сотрудничать с европейскими компаниями или фирмами из Японии, Тайваня, Кореи, чтобы запчасти делали там. Будет очень плохо, если мы будем зависеть от Китая».

[Анкит Чхабра, владелец магазина велосипедов]:
«Если запчасти будут делать в Лудхиане, то это будет местное производство, клиентам будет всё доступно. Очень часто покупатели вынуждены выбрасывать велосипеды, поскольку не могут купить запчасти».

В Индии сейчас повсеместно звучат призывы бойкотировать китайские товары. Причиной стала недавняя стычка на индийско-китайской границе, в ходе которой погибло 20 индийских военных. О жертвах с китайской стороны официальных заявлений не было.

Некоторые местные правительства в Индии также отклонили участие Китая в разных проектах и призвали частных производителей и продавцов сделать то же самое.
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