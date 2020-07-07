Вокруг бурятского села вырыли ров, чтобы обеспечить соблюдение карантина
В бурятском селе Шулута в 30 километрах от Байкала приняли необычные меры для соблюдения карантина. Вокруг..
Дата загрузки: 2020-07-07
[Иван Алхеев, глава администрации Шулуты]:
«Попытки выезда из населённого пункта и въезда были, поэтому пришлось принять такие меры, как окапывание вокруг населённого пункта. Полностью окопали подъездные пути и выезды вдоль реки Иркут, чтобы машины не пересекали вброд реку и не заезжали в населённый пункт».
Карантин в Шулуте ввели после того, как 37 из 390 жителей села заразились коронавирусом. Местные власти говорят, что причиной стал шаманский обряд, который провели вопреки запрету на массовые мероприятия в России.
Также считается, что ещё 95 человек контактировали с заражёнными. Они, как и больные, должны соблюдать самоизоляцию.
При этом некоторые не верят в то, что в селе серьёзная вспышка коронавируса, и не доверяют результатам тестов.
[заражённая коронавирусом]:
«Я, например, не верю. В это я не верю. Хотя бы симптомы должны же быть. Ничего нет. Я не верю».
Умершему мужу одной жительницы тоже поставили диагноз COVID-19.
[жительница Шулуты]:
«Это же мой муж умер. У него инсульт, но там просто написали, что это коронавирус».
Неперекопанной оставили только одну дорогу, ведущую в село. На въезде стоит блокпост.
[Илья Хусаев, сотрудник администрации Тункинского района]:
«Могут проехать только сотрудники скорой, то есть медпомощь, и те, кто поставляет продукты первой необходимости. У остальных нет возможности въехать в данное поселение».
Роспотребнадзор заявил, что тем, кто провёл религиозный обряд, могут грозить штрафы.
В России выявлено более 680 тысяч случаев COVID-19, более десяти тысяч человек умерли.
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