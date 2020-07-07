Вокруг бурятского села вырыли ров, чтобы обеспечить соблюдение карантина

В бурятском селе Шулута в 30 километрах от Байкала приняли необычные меры для соблюдения карантина. Вокруг..

[Иван Алхеев, глава администрации Шулуты]:

«Попытки выезда из населённого пункта и въезда были, поэтому пришлось принять такие меры, как окапывание вокруг населённого пункта. Полностью окопали подъездные пути и выезды вдоль реки Иркут, чтобы машины не пересекали вброд реку и не заезжали в населённый пункт».

В бурятском селе Шулута в 30 километрах от Байкала приняли необычные меры для соблюдения карантина. Вокруг населённого пункта выкопали ров, чтобы остановить туристов. Путешественники обычно едут через Шулуту в Тункинский национальный парк. При этом к селу ведёт с десяток дорог.

Карантин в Шулуте ввели после того, как 37 из 390 жителей села заразились коронавирусом. Местные власти говорят, что причиной стал шаманский обряд, который провели вопреки запрету на массовые мероприятия в России.

Также считается, что ещё 95 человек контактировали с заражёнными. Они, как и больные, должны соблюдать самоизоляцию.

При этом некоторые не верят в то, что в селе серьёзная вспышка коронавируса, и не доверяют результатам тестов.

[заражённая коронавирусом]:

«Я, например, не верю. В это я не верю. Хотя бы симптомы должны же быть. Ничего нет. Я не верю».

Умершему мужу одной жительницы тоже поставили диагноз COVID-19.

[жительница Шулуты]:

«Это же мой муж умер. У него инсульт, но там просто написали, что это коронавирус».

Неперекопанной оставили только одну дорогу, ведущую в село. На въезде стоит блокпост.

[Илья Хусаев, сотрудник администрации Тункинского района]:

«Могут проехать только сотрудники скорой, то есть медпомощь, и те, кто поставляет продукты первой необходимости. У остальных нет возможности въехать в данное поселение».

Роспотребнадзор заявил, что тем, кто провёл религиозный обряд, могут грозить штрафы.

В России выявлено более 680 тысяч случаев COVID-19, более десяти тысяч человек умерли.

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