Неделя высокой моды в Париже: модельеры показали фильмы о своих коллекциях

Французский дизайнер Кристоф Жосс изначально сомневался, что цифровая Неделя высокой моды в Париже пройдёт для него..

Французский дизайнер Кристоф Жосс изначально сомневался, что цифровая Неделя высокой моды в Париже пройдёт для него успешно.

Как и его коллеги, он создал фильм о своей новой коллекции и выложил его онлайн. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за пандемии коронавируса, которая привела к ограничениям больших собраний людей и мерам социального дистанцирования.

[Кристоф Жосс, модельер]:

«Вначале у меня были сомнения по поводу цифровой Недели моды: как всё пройдёт, что мы будем делать. Но когда появилась идея, каждый день мы делали новое открытие и были очень воодушевлены».

Подиумом для моделей стали знаковые достопримечательности Парижа и просто улицы города. Среди них Эйфелева башня, набережная Сены и многие другие.

[Кристоф Жосс, модельер]:

«Я вижу, что в итоге мы показываем самое основное в нашем продукте, выделяем ткани. И образ каждого наряда более точный, более утончённый и поэтичный. В день показа такого не увидишь. Вначале было много сомнений, но когда мы увидели ролик, то успокоились. Я уже думаю о следующем сезоне. Хочу пойти по такому же пути».

Неделя высокой моды – это мероприятие, где представляют уникальные наряды, созданные вручную. Обычно коллекции показывает небольшой круг самых именитых дизайнеров.

Представил свои творения онлайн и модельер Жюльен Фурнье. По его словам, он хотел рассказать новую историю о женщинах, а также о всех тех специалистах, которые создают прекрасные наряды.

[Жюльен Фурнье, модельер]:

«Наша работа на 90% техническая. Но всегда есть 10%, которые вселяют в показ моды человечность и спонтанность».

Неделю моды перевели в онлайн-режим в том числе потому, что многие модели не смогли приехать на показы из-за закрытых границ.

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