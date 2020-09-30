В Париже открывается ретроспектива работ Коко Шанель

В парижском музее Palais Galliera готовится к открытию ретроспектива работ Коко Шанель – одного из самых..

В парижском музее Palais Galliera готовится к открытию ретроспектива работ Коко Шанель – одного из самых влиятельных дизайнеров во Франции и во всём мире. Ранее экспозицию откладывали из-за пандемии коронавируса.

Посетители смогут увидеть шёлковые платья с бахромой 20-х годов прошлого века и твидовые костюмы, которыми бренд Chanel славится и сегодня.

Задача экспозиции – рассказать о том, как Габриэль Шанель, более известная как Коко, произвела революцию стиля на рубеже прошлого века, создавая одежду, в которой женщинам, по её мнению, будет комфортно.

[Мирен Арзаллуз, куратор выставки]:

«Мы обнаружили, что её работы, учитывая, что она была прежде всего дизайнером, посвятившим всю свою жизнь Haute Couture, были менее известны, чем её жизнь».

Некоторые из нарядов предоставили для выставки частные владельцы. В том числе платья, расшитые бисером, накидки с перьями и шёлковые пижамы.

Шанель умерла в 1971 году в парижском отеле Ritz, где жила. В некоторых биографиях утверждается, что во время Второй мировой войны она сотрудничала с нацистами. Бренд Chanel поставил под сомнение эти обвинения.

Модный дом по-прежнему остаётся одним из крупнейших брендов в мире по объёмам продаж. И его фирменный стиль всё ещё напоминает те наряды, которые создавала Коко, включая маленькое чёрное платье.

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