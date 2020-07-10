Протесты против закона о протестах: у парламента Греции применили слезоточивый газ

В Греции протестуют против планируемого закона о протестах. Согласно документу, правительство сможет запретить демонстрации, если они..

В Греции протестуют против планируемого закона о протестах. Согласно документу, правительство сможет запретить демонстрации, если они грозят вылиться в уличные беспорядки.

Пока законопроект обсуждали, у стен парламента собралось около 10 тысяч человек. В основном, демонстрации проходили мирно. Однако кое-где вспыхивали стычки. Некоторые группы бросали в полицию камни, палки и бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

К выступлениям призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также леворадикальная партия «СИРИЗА», которую возглавляет бывший премьер-министр Алексис Ципрас.

[Константинос Кунтурис, член профсоюза]:

«Нет запретам, терроризму и провокациям. Они не смогут остановить движение рабочих».

Согласно закону, организаторы протестов должны будут подавать заявку. Они также будут обязаны гарантировать мирный характер выступлений. В противном случае их могут привлечь к ответственности.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Свобода для человека безопасно добраться до больницы, работы, дома или пойти погулять с детьми столь же ценна, как свобода выходить на демонстрации. При демократии право одного не перечёркивает права остальных».

Как ожидается, новый закон примут, поскольку у правящей партии «Новая демократия» в парламенте большинство.

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