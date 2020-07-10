Танцующие роботы заменили болельщиков на бейсбольном матче в Японии
Оригинальная, но немного жуткая сцена на бейсбольном стадионе в Фукуоке. На фоне пустых зрительских мест поют..
Дата загрузки: 2020-07-10
Более двух десятков андроидов и роботов в виде собак исполняют гимн команды из Фукуоки, который обычно поют её болельщики.
После необычного выступления на стадионе прошёл последний матч NPB – Японской профессиональной бейсбольной лиги. На поле встретились игроки клуба Fukuoka SoftBank Hawks и команды Rakuten Eagles из Сендая.
Встреча завершилась счётом 4:3 в пользу сендайских бейсболистов. Матч прошёл на пустынном стадионе, рассчитанном на 40 тысяч зрителей.
В этом году из-за пандемии сезон NPB начался на три месяца позже.
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