Президент Кыргызстана ушёл с поста, протестующие требуют роспуска парламента

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Сторонники оппозиции приняли новость с ликованием. Они начали требовать этого около полутора недель назад – после парламентских выборов, результаты которых позже отменили.

Жээнбеков заявил, что не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. По его словам, этим шагом он надеется предотвратить столкновения между протестующими и силами безопасности, которые охраняют правительственную резиденцию.

Ранее Жээнбеков обещал покинуть свой пост после повторных парламентских выборов. Однако протестующие потребовали немедленной отставки. В итоге он стал третьим президентом за 15 лет, свергнутым в результате народного восстания.

Тем временем в Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» вновь собрались сторонники оппозиции. Теперь они требуют отставки всего парламента, а также – спикера Канатбека Исаева. Согласно Конституции он должен был временно исполнять обязанности президента Кыргызстана.

[протестующий]:«Пусть уходят все 120 депутатов, мы поддерживаем (премьера) Садыра Жапарова, который вышел из народа. Мы будем стоять здесь до конца, нас больше не обманут. Нас обманывали 30 лет, мы жили на одном чёрном хлебе. Кыргызстан тоже нуждается в достойной жизни».

Протесты в Кыргызстане начались 5 октября. Причиной стало то, что в парламент прошли только четыре из 16 партий, причём три из них поддерживали Жээнбекова. В ходе беспорядков пострадали 1200 человек, один погиб.

Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Его место занял оппозиционер Садыр Жапаров, которого на прошлой неделе протестующие освободили из тюрьмы.

Между тем спикер Канатбек Исаев отказался исполнять обязанности президента. После этого полномочия временного главы государства перешли к Садыру Жапарову. Впервые в истории Кыргызстана один человек занимает должности президента и премьер-министра. По словам Жапарова, новые выборы в парламент должны пройти не позднее 10 января.

Также парламент страны отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, который ранее ввёл Жээнбеков.

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