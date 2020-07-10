Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила о том, что у неё выявили COVID-19. Она выложила видеообращение..

[Жанин Аньес, временный президент Боливии]:

«Я и моя команда всё это время работали, заботясь о боливийских семьях. За последнюю неделю у многих (министров) был положительный результат на коронавирус. Я также сдала тест, и результат положительный».

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила о том, что у неё выявили COVID-19. Она выложила видеообращение в Twitter. Глава страны сделала тест после того, как коронавирусом заразились по меньшей мере семеро министров, включая министра здравоохранения.

Аньес проведёт две недели в самоизоляции, а потом снова сдаст анализ. Она говорит, что чувствует себя хорошо. Временный президент собирается работать удалённо, пока не закончится карантин.

Некоторые заразившиеся министры также остаются дома в самоизоляции, а некоторым пришлось лечь в больницу.

В Боливии выявлено более 44 тысяч случаев COVID-19, умерли свыше 1600 человек, выздоровели более 13 тысяч.

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