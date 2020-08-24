Протесты в Беларуси проходят относительно мирно

В Беларуси продолжаются антиправительственные протесты. В последние дни они проходят относительно мирно, без стычек и насилия...

[Ольга, жительница Беларуси]:

«У народа украли голос, и мы хотим восстановить справедливость, мы все, все люди, Поэтому я здесь. Мы хотим новых настоящих выборов, правильных выборов в нашем государстве. Поэтому я здесь». [Светлана, жительница Беларуси]:

«Меня заставила выйти сюда несправедливость, бесконечная ложь, ложь со стороны прессы, ложь со стороны президента, ложь со стороны всех руководящих нами на данный момент структур. Я хочу перемен, я хочу свободы, я хочу жить в свободной стране, я хочу, чтобы мои дети не уезжали, чтобы они жили, растили своих детей и поднимали экономику нашей страны».

В Беларуси продолжаются антиправительственные протесты. В последние дни они проходят относительно мирно, без стычек и насилия. В воскресенье на улицы Минска вышло не менее 100 тысяч человек. Люди призывают Лукашенко провести честные выборы.

Протесты также прошли в Могилёве, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ситуация в Беларуси – это внутренние дела страны. Он также обвинил некоторых оппозиционеров в провокации насилия.

[Сергей Лавров, министр иностранных дел России]:

«Сейчас ситуация успокаивается. После всплеска насилия в первые пару дней сейчас нет каких-либо свидетельств того, что эти протесты осуществляются с применением силы. А некоторые белорусские оппозиционеры, которые живут на западе, оттуда пытаются влиять на то, что происходит в своей стране. Им очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь».

Тем временем в Праге в поддержку протестов в Беларуси сотни человек выстроились в живую цепь, а в Литве на такую же акцию вышло около 35 тысяч граждан.

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