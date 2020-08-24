Протесты в Беларуси проходят относительно мирно
В Беларуси продолжаются антиправительственные протесты. В последние дни они проходят относительно мирно, без стычек и насилия...
Дата загрузки: 2020-08-24
[Ольга, жительница Беларуси]:
«У народа украли голос, и мы хотим восстановить справедливость, мы все, все люди, Поэтому я здесь. Мы хотим новых настоящих выборов, правильных выборов в нашем государстве. Поэтому я здесь».
[Светлана, жительница Беларуси]:
«Меня заставила выйти сюда несправедливость, бесконечная ложь, ложь со стороны прессы, ложь со стороны президента, ложь со стороны всех руководящих нами на данный момент структур. Я хочу перемен, я хочу свободы, я хочу жить в свободной стране, я хочу, чтобы мои дети не уезжали, чтобы они жили, растили своих детей и поднимали экономику нашей страны».
Протесты также прошли в Могилёве, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ситуация в Беларуси – это внутренние дела страны. Он также обвинил некоторых оппозиционеров в провокации насилия.
[Сергей Лавров, министр иностранных дел России]:
«Сейчас ситуация успокаивается. После всплеска насилия в первые пару дней сейчас нет каких-либо свидетельств того, что эти протесты осуществляются с применением силы. А некоторые белорусские оппозиционеры, которые живут на западе, оттуда пытаются влиять на то, что происходит в своей стране. Им очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь».
Тем временем в Праге в поддержку протестов в Беларуси сотни человек выстроились в живую цепь, а в Литве на такую же акцию вышло около 35 тысяч граждан.
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