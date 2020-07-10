Дональд Трамп назвал решение Верховного суда очередной «охотой на ведьм»

Верховный суд США издал два постановления по делам о предоставлении доступа к налоговым документам Дональда Трампа...

Верховный суд США издал два постановления по делам о предоставлении доступа к налоговым документам Дональда Трампа. Согласно ним, прокуроры Нью-Йорка смогут ознакомиться с документацией, а представители Демократической партии в Нижней палате Конгресса – нет.

Прокуратура расследует возможные выплаты женщинам, которые якобы сделали от имени Трампа перед президентскими выборами 2016 года за их молчание. У них, как подозревается, были отношения с кандидатом в президенты.

Однако Дональд Трамп категорически отрицает подобные обвинения. А решение Верховного суда он называет «охотой на ведьм»

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это политическая охота на ведьм, невиданная раньше. Это обман, такой же, как и расследование по делу Мюллера. Это была фабрикация. Тогда я победил. Это ещё одна фабрикация, исключительно политическая».

Белый дом назвал решение Верховного суда промежуточной победой президента. Согласно нему, его налоговые документы не смогут обнародовать, поскольку этого требуют судебные правила.

Напомним, демократические конгрессмены уже более года хотят получить доступ к банковским и другим документам Трампа, его родственников и компаний. Решение Верховного суда показало, что у Конгресса есть полномочия запрашивать личную информацию о президенте, однако для этого нужны более веские основания.

При этом пока неизвестно, в какие сроки налоговую документацию предоставят в прокуратуру Нью-Йорка.

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