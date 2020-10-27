В США к присяге привели судью Верховного суда, которого выдвинул Дональд Трамп

[Кларенс Томас, судья Верховного суда США]:

«Я, Эми Кони Барретт, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию Соединённых Штатов».

В Вашингтоне к присяге привели Эми Кони Баррет, которая стала девятым судьёй Верховного суда США. Она заняла эту пожизненную должность вместо Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 18 сентября от онкологического заболевания.

На церемонии присутствовал президент США Дональд Трамп, который и выдвинул кандидатуру Барретт.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы просим Бога дать вам мудрости и мужества. Я знаю, что мы будем очень вами гордиться. Пока вы будете преданы нашим основоположным принципам и нашим согражданам, будущее Америки будет ярким, судьба Америки будет великой, и американский народ всегда будет свободным».

Эми Кони Баррет стала пятой женщиной, которая вошла в состав Верховного суда США. Она также стала первой женщиной-судьёй, чьи дети ещё ходят в школу. К слову, детей у нового судьи семеро.

Эми Кони Баррет – профессор права. Одновременно она придерживается консервативных взглядов, из-за чего Демократическая партия США пыталась помешать её утверждению.

Так, она является католичкой и выступает против легализации абортов.

Перед принятием присяги кандидатуру Барретт утвердил Сенат, где большинство у Республиканской парти.

[Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате]:

«Как много раз наши друзья-демократы говорили, что президент Трамп якобы отказывается принять ситуации, которые соответствуют закону, но не нравятся ему лично? Сколько раз мы это слышали? Теперь же они прямо на наших глазах делают то же самое. Им не нравится результат. Но это их проблема. Причина этой ситуации в том, что несколько выборов для нас были очень удачными».

Должность судьи в Верховном суде в США получают пожизненно. Уйти с поста можно только в результате добровольной отставки или импичмента за совершённые преступления.

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