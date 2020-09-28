Дональд Трамп предложил на должность члена Верховного суда консервативную Эми Кони Барретт

Президент США Дональд Трамп в третий раз за свой срок выдвинул кандидатуру на пост члена Верховного..

Президент США Дональд Трамп в третий раз за свой срок выдвинул кандидатуру на пост члена Верховного суда. В этот раз он предложил на должность 48-летнюю Эми Кони Барретт – судью апелляционного суда седьмого округа США.

Барретт придерживается консервативных взглядов. Она католичка и выступает против абортов. Если её утвердят в должности, она станет самым молодым членом Верховного суда, а также первой матерью, у которой на момент назначения дети ходят в среднюю школу.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Эми Кони Барретт будет рассматривать дела на основании текста Конституции, так, как написано на бумаге. Как она сама говорит, это требует мужества. Нельзя выносить решения на основе своих предпочтений. Нужно просто выполнять свою работу и основываться только на законе».

Барретт номинируют на место либеральной Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла 18 сентября в возрасте 88 лет от осложнений после рака.

[Эми Кони Барретт, кандидат на пост члена Верховного суда]:

«Я понимаю, что это важное решение для президента. И если Сенат окажет мне честь и утвердит меня, я обязуюсь выполнять свои обязанности в рамках этой работы и в меру своих возможностей. Я люблю Соединённые Штаты и я люблю Конституцию Соединённых Штатов. Я искренне рада перспективе работы в Верховном суде».

Ранее Дональд Трамп выдвинул две кандидатуры на пост членов Верховного суда. В 2017 году он предложил Нила Горсача, а в 2018-м – Бретта Кавано. Обоих позже утвердил Сенат.

Республиканцы имеют большинство в Сенате. Только два сенатора-республиканца выступили против того, чтобы утвердить кандидатуру судьи до выборов в ноябре.

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