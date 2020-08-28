Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты
Дональд Трамп официально согласился переизбираться на пост президента США от Республиканской партии. Объявил он об этом..
Дата загрузки: 2020-08-28
Свою речь Трамп начал с урагана «Лаура», который недавно обрушился на северное побережье Мексиканского залива, убив, по меньшей мере, пять человек.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы начинаем наш вечер… Наши мысли с прекрасными людьми, которые только что столкнулись с ураганом «Лаура». Мы тесно сотрудничаем с властями штатов и местными правительствами в Техасе, Луизиане, Арканзасе, Мисcисипи и не жалеем усилий, чтобы спасать жизни. Ураган был сильным, одним из самых сильных за 150 лет, однако жертв и разрушений оказалось намного меньше, чем могло быть».
Главным соперником Дональда Трампа, станет Джо Байден. Он официально принял номинацию от Демократической партии на прошлой неделе.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мои сограждане американцы, сегодня с благодарностью и безграничным оптимизмом в сердце я от всей души принимаю право стать кандидатом в президенты Соединённых Штатов».
Во время выступления президента на улицах Вашингтона прошли акции как сторонников, так и противников его политики.
Выборы в США пройдут в ноябре. Для 74-летнего Дональда Трампа они станут вторыми. В прошлый раз он обошёл кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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