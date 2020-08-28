Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты

Дональд Трамп официально согласился переизбираться на пост президента США от Республиканской партии. Объявил он об этом..

Дональд Трамп официально согласился переизбираться на пост президента США от Республиканской партии. Объявил он об этом на лужайке у Белого дома.

Свою речь Трамп начал с урагана «Лаура», который недавно обрушился на северное побережье Мексиканского залива, убив, по меньшей мере, пять человек.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы начинаем наш вечер… Наши мысли с прекрасными людьми, которые только что столкнулись с ураганом «Лаура». Мы тесно сотрудничаем с властями штатов и местными правительствами в Техасе, Луизиане, Арканзасе, Мисcисипи и не жалеем усилий, чтобы спасать жизни. Ураган был сильным, одним из самых сильных за 150 лет, однако жертв и разрушений оказалось намного меньше, чем могло быть».

Главным соперником Дональда Трампа, станет Джо Байден. Он официально принял номинацию от Демократической партии на прошлой неделе.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мои сограждане американцы, сегодня с благодарностью и безграничным оптимизмом в сердце я от всей души принимаю право стать кандидатом в президенты Соединённых Штатов».

Во время выступления президента на улицах Вашингтона прошли акции как сторонников, так и противников его политики.

Выборы в США пройдут в ноябре. Для 74-летнего Дональда Трампа они станут вторыми. В прошлый раз он обошёл кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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