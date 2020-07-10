В Индии традиционные лепёшки пекут в форме маски для лица
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Дата загрузки: 2020-07-10
Так случилось и в этом ресторане в городе Мударай в индийском штате Тамил-Наду. Здесь традиционные лепёшки-паротту теперь пекут в форме защитной маски для лица.
[Пувалингам, управляющий рестораном]:
«Это хит среди детей, и мы также получаем заказы на маску-паротту онлайн. Цель этой идеи – донести до людей, что нужно носить маски. Многие до сих пор игнорируют это правило».
Паротта – одна из главных составляющих рациона жителей южных штатов Индии. Обычно она дополняет блюда из овощей или мяса.
Тамил-Наду – среди самых пострадавших от коронавируса индийских штатов. Всего в стране насчитывается более 46 тысяч активных случаев COVID-19.
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