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Поклонники актёрского клана Баччанов молятся за их выздоровление от COVID-19

Поклонники актёрского клана Баччанов молятся за их выздоровление от COVID-19

Индийцы молятся за выздоровление семьи знаменитых актёров Баччанов. У звёзд Болливуда выявили COVID-19. Сначала коронавирус обнаружили..

Дата загрузки: 2020-07-13

Индийцы молятся за выздоровление семьи знаменитых актёров Баччанов. У звёзд Болливуда выявили COVID-19. Сначала коронавирус обнаружили у главы семейства – Амитабха, следом заболел его сын Абхишек. Также заразились жена Абхишека Айшвария Рай и их восьмилетняя дочь.

[поклонник актёра Амитабха Баччана]:
«Мы знаем, что он сильный. Ему нужны молитвы и лечение. Врачи заботятся об Амитабхе Баччане, и весь мир молится за него».

У Амитабха и Абхишека лёгкие симптомы заболевания. Врачи говорят, что их состояние стабильное. Актёры лежат в больнице Мумбаи.

[поклонник актёра Амитабха Баччана]:
«Мы молимся, чтобы Амитабх Баччан поскорее выздоровел и вернулся домой».

Айшвария Рай с дочерью остаются дома в самоизоляции. У других членов семьи Баччанов тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Недавно другой индийский актёр Анупам Кхер также написал в Twitter, что COVID-19 выявили у его матери, брата, невестки и племянницы.
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