Lamborghini представляет гибридный родстер Sian – первый в истории марки

В Сант-Агата-Болоньезе дебютировал новый родстер итальянской марки Lamborghini. Модель – почти точная копия гибридного суперкара Sian, только без крыши. Это первый в истории компании родстер с гибридной силовой установкой.

Лимитированная серия ограничилась 19-ю экземплярами. Цена – два с половиной миллиона евро.

[Стефано Доменикали, директор компании Lamborghini]:

«Это для очень уверенных в себе клиентов – поклонников нашего бренда. И все 19 экземпляров уже проданы».

Sian Roadster оснащён атмосферным 12-цилиндровым двигателем и электромотором, совокупная мощность которых – 819 лошадиных сил. Максимальная скорость суперкара – 350 километров в час.

Вместо тягового аккумулятора в автомобиле установлен суперконденсатор. Он способен накапливать в десять раз больше энергии, чем литий-ионные аккумуляторные батареи.

[Стефано Доменикали, директор компании Lamborghini]:

«Наша стратегия производства гиперкаров в том, чтобы внедрять в новые проекты то, чего не было в прошлом. И суперконденсатор – это новый этап развития гибридизации».

Lamborghini пока не планирует выпускать электрические автомобили, однако обещает, что в следующие два года полностью перейдёт на производство гибридных двигателей.

Компания также начала завоёвывать рынок судов. В конце июня она представила лимитированную серию моторных яхт, созданных совместно с Italian Sea Group.

[Стефано Доменикали, директор компании Lamborghini]:

«Мы уже есть на трассах и городских дорогах, скоро будем и на море, и почему бы нам не оказаться в небе? В будущем мы увидим, что ещё привлекательного есть для нашего бренда».

Производитель люксовых авто почти не пострадал во время пандемии. Проблемой стало лишь то, что из-за карантина временно закрылись дилерские центры по всему миру.