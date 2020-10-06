ВОЗ: COVID-19 может быть заражён каждый десятый житель планеты

Примерно каждый десятый житель планеты может быть заражён новым коронавирусом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения...

[Майк Райан, представитель ВОЗ]:

«Наши текущие оценки говорят нам, что вирусом заразилось около 10% населения планеты. Цифры варьируются в зависимости от страны, городской или сельской местности и разных социальных групп. Но в целом это означает, что угроза сохраняется для большей части мира».

Примерно каждый десятый житель планеты может быть заражён новым коронавирусом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ также отметили, что в некоторых регионах Юго-Восточной Азии продолжает увеличиваться суточный прирост инфицированных. То же касается Европы, восточного Средиземноморья и многих других районов.

При этом самая высокая заболеваемость в Европе в процентном соотношении наблюдается в испанском Мадриде. Там на 100 тысяч жителей приходится 850 инфицированных COVID-19. 35% всех случаев коронавируса в Испании зафиксировали именно в столице и её окрестностях.

В городе уже строят медицинский центр экстренной помощи для заражённых более чем на 1000 коек. 2 октября там снова ввели карантинные меры. Теперь из Мадрида можно выезжать только на работу, в школу, в больницу или за покупками. Бары и рестораны закрываются в 11 вечера, запрещено собираться в группы больше шести человек.

В Великобритании за один день зарегистрировали 23 тысячи заболевших. Правда власти отметили, что такой большой прирост объясняется технической проблемой. Система тестирования не передала вовремя более 15 тысяч положительных результатов на COVID.

В столице Франции также возвращают более строгие меры, чтобы сдержать вторую волну. Так, на две недели закрываются бары, бассейны и спортзалы. Рестораны будут работать с ограничениями, то же касается торговых центров.

[житель Парижа]:

«Сложно принимать решения по отдельным заведениям, поэтому их нужно закрыть все вместе. Я знаю, что одни бары следовали правилам, а другие, к сожалению, нет. В некоторых не соблюдали осторожность, поэтому их нужно закрыть все».

Тем временем, в Малайзии коронавирус выявили у премьер-министра Мухиддина Яссина. Он заразился от одного из министров Кабинета. Теперь 73-летний политик 14 дней проведёт на карантине. При этом тесты сделают остальным членам правительства, которые контактировали с заражёнными.

А президент США Дональд Трамп уже вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он пробыл там всего три ночи. Президенту давали препарат ремседивир, который показал хороший результат при лечении пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В целом в некоторых регионах США также растёт число заражённых. Так, мэр Нью-Йорка уже объявил, что собирается остановить работу компаний и сотен школ в районах, где наблюдаются локальные вспышки.

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