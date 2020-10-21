Пережившие Холокост встретились спустя 71 год разлуки

[Рут Брандшпигель, пережившая Холокост]:

«Боже мой, сколько прошло лет. Я 71 год не видела Сашу и не могла с ним поговорить».

Пережившие Холокост Рут Брандшпигель и Саша Эйзенберг называют своё воссоединение чудом. Старые друзья недавно встретились после десятилетий разлуки.

До войны семьи Рут и Саши жили в Польше. После Второй мировой в 46-м они оказались в лагере переселенцев в Австрии.

[Рут Брандшпигель, пережившая Холокост]:

«Мы жили в бараках. В каждом было, наверное, по шесть комнат. Мои родители и я жили в одной комнате. А Эйзенберги жили в комнате напротив нашей».

Рут и Саша стали друзьями. Однако в 1949 году их пути разошлись. Рут с семьёй эмигрировала в Америку, а Саша с родителями – в Израиль.

Более чем 70 лет спустя Рут услышала знакомое имя во время религиозной церемонии, которую транслировали онлайн из синагоги в Израиле.

[Рут Брандшпигель, пережившая Холокост]:

«Я слушала раввина и внезапно следующим именем назвали Сашу Эйзенберга. Я сказала себе, что в мире много Эйзенбергов, но Саша Эйзенберг… Может ли это быть совпадением?»

В итоге выяснилось, что это действительно давний друг Рут. Позже сын женщины, который живёт в Израиле, организовал их встречу.

[Саша Эйзенберг, переживший Холокост]:

«Я не думал об этом. Это было 70 лет назад. Мы были детьми и дружили недолго. Я называю это чудом, поскольку люди такое специально организовать не смогли бы».

[Ларри Брандшпигель, сын Рут]:«Мы всё равно приглашали маму на Суккот, поэтому всё организовалось. Я сказал Эйзенбергам: «Приходите, чтобы её увидеть». Я позвонил и пригласил их на обед, чтобы они провели с нами больше времени. Я организовал помещение, где мы могли соблюдать дистанцию. Мы говорили, ели и так далее».

Между тем Рут до сих пор со слезами вспоминает эту встречу.

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[Рут Брандшпигель, пережившая Холокост]:«Она подарила мне столько радости. Я уже плачу. Саша, никогда не забывай этот момент».