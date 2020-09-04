«Умный сад» и кошачий фитнес: выставка технологических новинок в Берлине

Берлинская выставка бытовой электроники IFA в этом году прошла в уникальных условиях. Обычно её посещают более..

Берлинская выставка бытовой электроники IFA в этом году прошла в уникальных условиях. Обычно её посещают более 200 тысяч человек. Но в этот раз вход открыли только сотрудникам СМИ и специалистам.

Многие технологические новинки тоже созданы под влиянием пандемии. Их задача – сделать жизнь в изоляции комфортнее.

Немецкий стартап представляет устройство для нагревания жидкости в стакане.

[Лана Лутц, сотрудница компании Heatle]:«Например, вы хотите выпить одну чашку чая. Вот идеальное решение. Надо просто наполнить чашку, вставить стержень и выставить 80 градусов. Так вы не потратите впустую воду и энергию. И нагревается очень быстро».

Другая немецкая компания демонстрирует миниатюрный «умный сад» для квартиры. За состоянием растений можно наблюдать через приложение в смартфоне. Оно помогает правильно настроить освещение и сообщает, когда нужен полив.

[Ольга Бласцак, основательница компании GreenBox]:«Иногда в квартирах мало света для выращивания растений. А это устройство поможет тем, у кого небольшой дом и тёмная квартира».

Корейские разработчики позаботились о домашних питомцах. Это колесо со светодиодом внутри предназначено для кошачьего фитнеса. Кошка видит светящееся пятнышко и бежит за ним, а оно перемещается.

[Суан Ким, сотрудница компании The Little Cat]:«Это порадует владельцев домашних животных, которые очень любят своих питомцев и беспокоятся о том, что не могут вывести их на прогулку. С этим устройством можно оставаться в безопасности дома, а у животного будет тренажёр».

Датская компания GoBe сделала робота в виде большого дисплея, который подключается к Интернету и может передвигаться.

[Лауст Томсен, сотрудник компании GoBe]:«Если ваш коллега сидит дома на карантине, то можно связаться с ним из офиса с помощью робота. При этом можно перемещаться, например, пойти за кофе, продолжая беседу».

Международная выставка IFA, также известная как Берлинское радиошоу, проходит с 1924 года. Она одна из старейших в Германии.

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