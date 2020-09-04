«Умный сад» и кошачий фитнес: выставка технологических новинок в Берлине
Берлинская выставка бытовой электроники IFA в этом году прошла в уникальных условиях. Обычно её посещают более..
Дата загрузки: 2020-09-04
Многие технологические новинки тоже созданы под влиянием пандемии. Их задача – сделать жизнь в изоляции комфортнее.
Немецкий стартап представляет устройство для нагревания жидкости в стакане.[Лана Лутц, сотрудница компании Heatle]:
«Например, вы хотите выпить одну чашку чая. Вот идеальное решение. Надо просто наполнить чашку, вставить стержень и выставить 80 градусов. Так вы не потратите впустую воду и энергию. И нагревается очень быстро».
Другая немецкая компания демонстрирует миниатюрный «умный сад» для квартиры. За состоянием растений можно наблюдать через приложение в смартфоне. Оно помогает правильно настроить освещение и сообщает, когда нужен полив.[Ольга Бласцак, основательница компании GreenBox]:
«Иногда в квартирах мало света для выращивания растений. А это устройство поможет тем, у кого небольшой дом и тёмная квартира».
Корейские разработчики позаботились о домашних питомцах. Это колесо со светодиодом внутри предназначено для кошачьего фитнеса. Кошка видит светящееся пятнышко и бежит за ним, а оно перемещается.[Суан Ким, сотрудница компании The Little Cat]:
«Это порадует владельцев домашних животных, которые очень любят своих питомцев и беспокоятся о том, что не могут вывести их на прогулку. С этим устройством можно оставаться в безопасности дома, а у животного будет тренажёр».
Датская компания GoBe сделала робота в виде большого дисплея, который подключается к Интернету и может передвигаться.[Лауст Томсен, сотрудник компании GoBe]:
«Если ваш коллега сидит дома на карантине, то можно связаться с ним из офиса с помощью робота. При этом можно перемещаться, например, пойти за кофе, продолжая беседу».
Международная выставка IFA, также известная как Берлинское радиошоу, проходит с 1924 года. Она одна из старейших в Германии.
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