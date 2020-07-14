Казахские медики почтили минутой молчания память коллег, умерших от COVID-19
В Казахстане прошли поминальные церемонии в день национального траура по умершим от коронавируса. Медработники центральной больницы..
Дата загрузки: 2020-07-14
[Гульнара Кусаинова, заведующая инфекционным отделением]:
«Весь Казахстан, все наши сограждане скорбят в этот день по жертвам этой тяжёлой и опасной инфекции. К сожалению, среди граждан, которые в результате пандемии сложили свои жизни, есть и наши коллеги».
В Казахстане выявлено более 60 тысяч случаев COVID-19, умерли почти 400 человек, в том числе – более 40 медицинских работников.
В день траура по всей стране приспустили государственные флаги, отменили рекламу, развлекательные передачи и мероприятия. Веб-сайты госорганов, в том числе сайт президента, стали чёрно-белыми.
Страны Центральной Азии столкнулись с новой волной эпидемии. В Казахстане после отмены ограничительных мер резко возросло число новых случаев заражения. 5 июля здесь ввели двухнедельный карантин. Его уже продлили до 2 августа и, возможно, продлят снова.
При этом больницы в крупных городах работают на пределе возможностей. Власти намерены переоборудовать стадионы и гостиницы под временные клиники для пациентов с коронавирусом.
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