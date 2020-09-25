Сенегальцы, пострадавшие от наводнения, недовольны отсутствием поддержки от правительства

Зелёной ряской покрылась вода на окраине Дакара, поскольку многие сенегальцы покинули подтопленные дома. Больше двух недель..

Зелёной ряской покрылась вода на окраине Дакара, поскольку многие сенегальцы покинули подтопленные дома. Больше двух недель прошло с тех пор, как сильнейший ливень вызвал наводнение в столице Сенегала. Люди жалуются, что правительство так и не отреагировало на бедствие.

Когда дождь обрушился на Дакар, глава района Кеур Массар с раннего утра до позднего вечера помогал местным жителям.

[Эльхадж Сахир Салль, глава района Кеур Массар]:

«Мы проложили дорожку из кирпичей на соседнюю улицу, чтобы люди могли перемещаться. Мы помогали себе сами и не получили никакой официальной помощи и никакой финансовой поддержки».

После масштабных наводнений в 2009 и 2012 годах власти пообещали предотвратить будущие бедствия. Для этого разработали план управления наводнениями стоимостью почти 1,4 миллиарда долларов США.

Но в 2014 году Глобальный фонд по уменьшению опасности стихийных бедствий и восстановлению выразил обеспокоенность тем, что более 90% суммы на финансирование проекта так и не поступило.

По данным Красного Креста, последнее наводнение нанесло огромный ущерб почти 17 тысячам жителей Дакара. Лидеры оппозиции и общественные активисты хотят знать, почему правительство не выполнило обещание.

[Зейнул Абидин Гуйе, сотрудник администрации района Кеур Массар]:

«Избавиться от наводнений просто. Нам нужен дренаж. Мы запоздали на 50 лет и должны это восполнить».

Ранее в районе Кеур Массар сделали 20 водостоков, но домов здесь очень много, поэтому нужна более масштабная дренажная система.

В другом районе в пригороде Дакара она была построена, но от наводнения не спасла, поскольку её никто не обслуживает.

[местный житель]:

«Там установлен насос, но, к сожалению, он не работает уже шесть лет».

Согласно исследованиям, в конце прошлого века страны Западной Африки переживали по два наводнения в год. Теперь за такой же период происходит больше восьми наводнений.

Короткая ссылка на эту страницу: