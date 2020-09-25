Сенегальцы, пострадавшие от наводнения, недовольны отсутствием поддержки от правительства
Зелёной ряской покрылась вода на окраине Дакара, поскольку многие сенегальцы покинули подтопленные дома. Больше двух недель..
Дата загрузки: 2020-09-25
Зелёной ряской покрылась вода на окраине Дакара, поскольку многие сенегальцы покинули подтопленные дома. Больше двух недель прошло с тех пор, как сильнейший ливень вызвал наводнение в столице Сенегала. Люди жалуются, что правительство так и не отреагировало на бедствие.
Когда дождь обрушился на Дакар, глава района Кеур Массар с раннего утра до позднего вечера помогал местным жителям.
[Эльхадж Сахир Салль, глава района Кеур Массар]:
«Мы проложили дорожку из кирпичей на соседнюю улицу, чтобы люди могли перемещаться. Мы помогали себе сами и не получили никакой официальной помощи и никакой финансовой поддержки».
После масштабных наводнений в 2009 и 2012 годах власти пообещали предотвратить будущие бедствия. Для этого разработали план управления наводнениями стоимостью почти 1,4 миллиарда долларов США.
Но в 2014 году Глобальный фонд по уменьшению опасности стихийных бедствий и восстановлению выразил обеспокоенность тем, что более 90% суммы на финансирование проекта так и не поступило.
По данным Красного Креста, последнее наводнение нанесло огромный ущерб почти 17 тысячам жителей Дакара. Лидеры оппозиции и общественные активисты хотят знать, почему правительство не выполнило обещание.
[Зейнул Абидин Гуйе, сотрудник администрации района Кеур Массар]:
«Избавиться от наводнений просто. Нам нужен дренаж. Мы запоздали на 50 лет и должны это восполнить».
Ранее в районе Кеур Массар сделали 20 водостоков, но домов здесь очень много, поэтому нужна более масштабная дренажная система.
В другом районе в пригороде Дакара она была построена, но от наводнения не спасла, поскольку её никто не обслуживает.
[местный житель]:
«Там установлен насос, но, к сожалению, он не работает уже шесть лет».
Согласно исследованиям, в конце прошлого века страны Западной Африки переживали по два наводнения в год. Теперь за такой же период происходит больше восьми наводнений.
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