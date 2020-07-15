На дорогах Петербурга протестировали беспилотный автомобиль StarLine

[Антон Бабуров, инженер]:

«На данный момент по результатам испытаний в реальных городских условиях мы поняли, что есть ещё куда двигаться, например, в плане дальности детекции объектов. Это напрямую связано с городскими условиями, потому что нам нужно заранее понимать, можем мы перестроиться или нет. Особенно это относится к автомобилям, которые движутся сзади».

Беспилотный автомобиль StarLine впервые выехал на дороги общего пользования в Санкт-Петербурге. Российские разработчики проверяют работу системы автономного управления в реальной дорожной обстановке. На месте водителя сидит инженер-испытатель.

Автомобиль оборудован радарами, лидарами и видеокамерами. Верхний лидар в зависимости от условий распознаёт объекты на расстоянии до 40 метров. При скорости в 60 километров в час этого оказалось недостаточно – беспилотнику не хватает времени, чтобы проанализировать ситуацию.

Но в целом разработчики считают тестирование успешным.

[Александр Якутов, сотрудник Фонда «Сколково»]:

«Автомобиль StarLine имеет комплексный подход, и, наверное, это правильно, потому что они используют сразу несколько типов датчиков для движения, и одни резервируют другие. В случае отказа или неполучения качественных данных с одних датчиков он спокойно продолжает движение на других».

По словам инженеров, беспилотник безопаснее обычной машины, поскольку «видит» всю дорожную обстановку. Он не наедет на пешехода и не столкнётся с другим автомобилем. Но у него есть и недостаток – высокая цена.

[Борис Иванов, руководитель проекта]:

«Беспилотник сейчас – это очень дорогое удовольствие. Он не будет продаваться просто потому, что его никто не купит, пока это не будет экономически целесообразно. Я думаю, что появление беспилотников в принципе изменит всю отрасль автомобильную, весь подход к личному транспорту. Личный транспорт в принципе станет ненужным».

Инженеры хотят усовершенствовать программу, которая собирает информацию с радаров, лидаров и видеокамер и анализирует данные. Также они продумают, где лучше расположить датчики.

Испытания планируют завершить к 2022 году.

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